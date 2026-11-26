Ein Assekuradeur aus Bergisch Gladbach schließt sich Yellow Hive Germany an: die Schmitz & Tscharntke GmbH. Sie soll die Kompetenz der Gruppe im Assekuradeurgeschäft stärken und bietet u. a. Deckungskonzepte für Wohngebäude, Hausrat und Privathaftpflicht an. Yellow Hive Germany erweitert seine Präsenz im deutschen Markt: Mit der Schmitz & Tscharntke GmbH (S&T) schließt sich ein Assekuradeur an, der die Kompetenz der Gruppe im Assekuradeurgeschäft stärken soll. Den vollständigen Artikel lesen ...
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