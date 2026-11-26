Berlin (ots) -Endlose To-do-Listen, Doomscrolling und ein immer stärkeres Gefühl mentaler Überreizung - im Alltag läuft der Kopf oft auf Hochtouren. Umso wichtiger sind kleine Momente zum Abschalten. Dafür muss es aber nicht immer eine Yoga-Session oder eine teure Wellness-Behandlung sein. Der nächste kleine Reset könnte längst auf der Fensterbank stehen. Eine repräsentative YouGov-Befragung* im Auftrag von Plants & Flowers Foundation Holland (https://www.plantsandflowersfoundationholland.org/de/) zeigt: Zwei Drittel der Deutschen stimmen zu, dass Zimmerpflanzen zu ihrem mentalen Wohlbefinden beitragen können. Wie viel Unterschied die Begrünung eines Raums tatsächlich machen kann, wurde außerdem bei einer Live-Aktion am 14. November im ALEXA Berlin direkt erlebbar.Die kleinen Auszeiten der DeutschenDas Bedürfnis nach kleinen Auszeiten ist groß: Mehr als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) gibt an, mehrmals pro Woche bewusst etwas für das eigene mentale Wohlbefinden tun zu wollen, unter den Angehörigen der Gen Z sogar fast drei Viertel (71 Prozent). Die liebsten kleinen Alltagsfluchten liegen dabei oft nah: 32 Prozent der Deutschen gehen kurz nach draußen oder spazieren eine Runde, 28 Prozent hören Musik oder einen Podcast. 26 Prozent verbringen bewusst Zeit in der Natur. Zimmerpflanzen werden hier häufig noch als Möglichkeit übersehen, dabei sind die grünen Mitbewohner für das eigene Befinden keinesfalls nebensächlich. 66 Prozent der Deutschen stimmen zu, dass Zimmerpflanzen zu ihrem mentalen Wohlbefinden beitragen können und 75 Prozent finden, dass Pflanzen spürbar verändern, wie ein Raum auf sie wirkt.Mehr Grün, anderes GefühlWie stark ein paar Pflanzen bereits die Wahrnehmung eines Raums verändern können, zeigt ein visueller Vergleich innerhalb der Befragung. Die 2.067 Teilnehmer:innen sahen zwei Bilder eines gleichen Raums. Der einzige Unterschied: Auf einem Bild waren einige Zimmerpflanzen ergänzt, auf dem anderen Bild fehlten diese komplett. Das Ergebnis fällt deutlich aus. 56 Prozent würden sich im begrünten Raum wohler fühlen, gegenüber 31 Prozent im Raum ohne Pflanzen. Besonders groß sind die Unterschiede bei der Atmosphäre. 76 Prozent schreiben dem begrünten Raum die Eigenschaft "lebendig" zu - beim Raum ohne Pflanzen sind es lediglich sechs Prozent. Knapp die Hälfte empfindet sie zudem als gemütlicher (50 vs. 22 Prozent) und inspirierender (47 vs. 14 Prozent). Beim Thema Entspannung liegt das Grün ebenfalls vorn: 45 Prozent ordnen diese Eigenschaft dem Pflanzenraum zu, beim Raum ohne Pflanzen sind es 25 Prozent.Der unterschätzte WohlfühlfaktorWie stark Pflanzen mit dem Gefühl von Zuhause zusammenhängen können, zeigt sich auch beim Blick auf die eigenen vier Wände: 63 Prozent der Deutschen sagen, dass sich ein Haus oder eine Wohnung ohne Zimmerpflanzen für sie weniger wie ein Zuhause anfühlt. Auch für die eigene Stimmung scheint das Grün eine Rolle zu spielen: Sechs von zehn Befragten ist schon einmal aufgefallen, dass Zimmerpflanzen einen positiven Einfluss auf ihre Stimmung haben, und knapp die Hälfte (49 Prozent) sagt, dass Pflanzen ihnen beim Abschalten helfen, wenn sie eine mentale Pause brauchen. Umso bemerkenswerter ist, dass dieser Aspekt beim Pflanzenkauf bislang kaum bewusst eine Rolle spielt: Nur 18 Prozent geben an, Pflanzen auch deshalb zu besitzen oder zu kaufen, weil sie ihnen beim Entspannen helfen.Wenn Grün spürbar wirdWas sich in der repräsentativen Befragung bereits andeutete, ließ sich am 14. November bei der Live-Aktivierung "This or That" im ALEXA Berlin direkt erleben. 254 Besucher:innen durchliefen zwei nahezu identisch eingerichtete Räume - zunächst ohne, anschließend mit Zimmerpflanzen. Das Spannende dabei: Die Teilnehmenden wussten vorab nicht, worum es bei der Aktion geht. Bei der anschließenden Befragung** gaben 60 Prozent an, sich im begrünten Raum wohler zu fühlen, nur 33 Prozent bevorzugten die Variante ohne Pflanzen. Besonders deutlich zeigte sich der Unterschied beim Thema Entspannung: Zwei Drittel (66 Prozent) empfanden den Raum mit Pflanzen als entspannend, beim Raum ohne Grün war es nur ein Viertel (25 Prozent).Doch nicht nur die bewussten Antworten unterschieden sich. Auch in den Gesichtern der Besucher:innen ließen sich die Reaktionen deutlich ablesen. Dafür analysierte Dr. Dirk W. Eilert (https://dirkeilert.com/), Experte für Mimik, Körpersprache und Emotionserkennung sowie Entwickler der Mimikresonanz-Methode, Videoaufnahmen der Aktion. Während er im Raum ohne Pflanzen vor allem ein eher neutrales Abscannen und Interesse beobachtete, fielen ihm beim Betreten des zweiten Raums deutlich emotionalere Reaktionen auf. "Im begrünten Raum habe ich immer wieder folgende typische Reaktionen beobachtet: ein leichtes Lächeln, bei dem auch die Augen mitlachten - ein klarer Ausdruck von Freude. Besonders spannend war für mich aber die Reaktion, beim Lächeln den Kopf leicht zur Seite zu neigen. Das gilt kulturübergreifend als Ausdruck von Liebe. Ich würde es hier als ein emotionales Hingezogensein, als ein 'In-Beziehung-Gehen' mit dem Raum beschreiben." Gerade diese Reaktion habe ihn selbst überrascht, so Eilert: Mit Freude habe er gerechnet, nicht aber mit einer so deutlichen emotionalen Hinwendung zum begrünten Raum. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Wohlbefinden oft schon bei den kleinen Dingen im Alltag beginnt und ein bisschen Grün dabei eine größere Rolle spielen kann, als viele denken.*Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 27. - 29.10.2026 insgesamt 2.067 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.**Die Vor-Ort-Befragung wurde von der Event-Partneragentur SOOH special umgesetzt und fand am 14.11.2026 im ALEXA Berlin statt. Insgesamt wurden 254 gültige Antworten erfasst. Die Vor-Ort-Befragung ist nicht repräsentativ.Weitere Inspirationen und Informationen zu Blumen und Pflanzen gibt es auf Plantsandflowersfoundationholland.orgDen Aftermovie (https://www.youtube.com/watch?v=iguztFRgN80) mit der Analyse von Dr. Dirk Eilert sowie das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1mgZunEMbrRw8W7OK_T5hGyAerj6rTZDW?usp=sharing). Abdruck honorarfrei mit Quelle "Plants & Flowers Foundation Holland", Beleg erbeten.Pressekontakt:ZUCKER.KOMMUNIKATIONTORSTRASSE 107. 10119 BERLINMAIL PLANTSANDFLOWERS@ZUCKER.BERLINFON 0049.30.24 75 87.0WEB WWW.ZUCKER.BERLINOriginal-Content von: Plants & Flowers Foundation Holland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81644/6398585