

EQS-Media / 26.11.2026 / 13:30 CET/CEST

Düsseldorf, 26. November 2026 - Das Börsenjahr 2026 ist bislang von außergewöhnlich hoher Volatilität geprägt. Kursbewegungen werden schneller, Rücksetzer heftiger. Die Alphawave GmbH sieht darin eine strukturelle Entwicklung, die die Bedeutung marktunabhängiger, unkorrelierter Renditequellen im Portfolio deutlich erhöht. Im November 2026 erzielte die quantitative Handelsstrategie von Alphawave bislang +2,54 %, während der DAX im selben Zeitraum bei rund -2,48 % steht. Volatilität 2026: Schwankungen auf Corona-Niveau Wie stark sich ein Markt innerhalb eines Handelstages bewegt, lässt sich mit der sogenannten Average True Range (ATR) messen. Die ATR bildet die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite ab - also die Spanne zwischen Tageshoch und Tagestief, einschließlich möglicher Kurslücken zum Vortag - und wird in der Regel über 14 Handelstage gemittelt. Je höher der Wert, desto größer die Bewegungen, die ein Index im Tagesverlauf vollzieht. Nach Auswertungen von Alphawave lag die tägliche Schwankungsbreite im Jahr 2026 über mehrere Monate hinweg auf einem Niveau, das zuletzt während der Corona-Krise 2020 erreicht wurde. Über das gesamte Jahr hinweg war der Markt zudem volatiler als im Finanzkrisenjahr 2008. Zwar steigt die ATR in absoluten Punkten auch deshalb, weil der Indexstand insgesamt höher liegt. Dennoch zeigt die Entwicklung deutlich, mit welcher Geschwindigkeit sich Marktbewegungen heute vollziehen. Der Handel wird von Dekade zu Dekade schneller Diese Beschleunigung ist kein kurzfristiges Phänomen. In den Jahren 2000 bis 2010 nahm die Geschwindigkeit der Marktbewegungen gegenüber dem vorherigen Jahrzehnt um rund 50 % zu, zwischen 2010 und 2020 noch einmal um rund 50 %. Für die laufende Dekade 2020 bis 2030 zeichnet sich nach bisherigem Verlauf sogar eine Verdopplung um rund 100 % ab. Auch die Deutsche Bundesbank erwartet, dass die Bedeutung des vollautomatisierten, computergetriebenen Handels weiter zunimmt und KI-Agenten den algorithmischen Handel nochmals erheblich beschleunigen könnten ( Finanzstabilitätsbericht 2026 ). November 2026: Wie schnell Märkte fallen können Der November hat eindrucksvoll gezeigt, wie abrupt sich das Marktumfeld drehen kann. Bis zur Monatsmitte legte der DAX noch um rund 5 % zu, binnen weniger Handelstage fiel er anschließend um rund 10 %. Noch deutlicher traf es die US-Technologiewerte: Der Nasdaq 100, der die 100 größten an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors abbildet, lag im November zwischenzeitlich rund 20 % unter seinem Rekordhoch vom 6. Oktober 2026 - und damit an der Schwelle zu einem Bärenmarkt. Anleger, die ausschließlich auf steigende Aktienmärkte gesetzt hatten, mussten damit innerhalb kürzester Zeit deutliche Buchverluste hinnehmen. Die Strategie von Alphawave entwickelte sich im gleichen Zeitraum gegenläufig: Mit einem bisherigen Monatsergebnis von +2,54 % steht einem Marktergebnis von rund -2,48 % eine Differenz von über fünf Prozentpunkten gegenüber. Neue Hochs sind keine Garantie für die Zukunft Gleichzeitig erreichen die Aktienmärkte immer neue Höchststände. Zahlreiche Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass langfristig auch neue Marktphasen möglich sind - sei es eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung oder ein stärkerer Abverkauf. Dass es an den Börsen - mit Ausnahme des Corona-Einbruchs - seit fast 20 Jahren überwiegend aufwärtsging, ist kein Naturgesetz. Sich allein darauf zu verlassen, dass sich dieser Trend fortsetzt, wäre aus Sicht von Alphawave zu einfach. Beta nahe null: Rendite unabhängig von der Marktrichtung Die Handelsstrategien von Alphawave weisen ein Beta von nahezu null auf. Das Beta misst, wie stark sich eine Anlage im Gleichlauf mit dem Gesamtmarkt bewegt - ein Wert nahe null bedeutet, dass praktisch keine Korrelation zur Marktentwicklung besteht. Möglich wird dies durch den systematischen Ansatz: Die vollautomatisierten Modelle von Alphawave identifizieren kurzfristige Preisineffizienzen, die sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen entstehen, und nutzen diese regelbasiert und ohne diskretionäre Eingriffe. Die Rendite hängt damit nicht davon ab, ob der Markt steigt oder fällt, sondern davon, wie effizient Preisabweichungen erkannt und genutzt werden. Algorithmischer Handel kann Märkte stabilisieren Indem Alphawave gezielt gegen übertriebene Preisausschläge handelt, trägt die Strategie in diesen Momenten auch zur Stabilisierung der Märkte bei. Die Deutsche Bundesbank stellte in ihrer Untersuchung zum Hochfrequenzhandel am deutschen Kapitalmarkt fest, dass passive, gegen die Preisbewegung handelnde Orders unabhängig vom Marktumfeld volatilitätsdämpfend wirken ( Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Oktober 2016 ). Auch jüngere, von der Bundesbank vorgestellte Forschungsarbeiten zeigen, dass bestimmte algorithmische Handelssysteme zu weniger aggressivem Handeln bei Marktbewegungen und damit insgesamt zu weniger Volatilität führen können ( Deutsche Bundesbank ). Unkorreliertes Investieren als fester Portfolio-Baustein Schnellere Märkte, höhere Schwankungen und Indizes auf Rekordniveau verändern die Anforderungen an ein ausgewogenes Portfolio. Klassische Diversifikation über verschiedene Aktien oder Regionen stößt an ihre Grenzen, wenn Märkte in Stressphasen gemeinsam fallen. Unkorrelierte Strategien setzen genau dort an: Sie liefern Renditebeiträge, die von der allgemeinen Marktrichtung weitgehend unabhängig sind. "Unkorreliertes Investieren ist wichtiger denn je", sagt Jan-Patrick Krüger, CEO der Alphawave GmbH. "Niemand weiß, ob die nächsten 20 Jahre so verlaufen wie die letzten. Unsere Modelle sind nicht auf eine Marktrichtung angewiesen: Sie nutzen steigende Kurse ebenso wie fallende. Damit ist eine marktunabhängige Strategie ein wertvoller Baustein im Portfolio - gerade in volatilen Phasen, in denen klassische Anlagen unter Druck geraten." Ende der Pressemitteilung



Über Alphawave Die Alphawave GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine Handelsfirma, die sich auf vollautomatische, regelbasierte kurzfristige Handelsstrategien spezialisiert hat und ohne diskretionäre Entscheidungen arbeitet. Die Handelsplattform wurde von Professor Dr. Hans-Wolfgang Loidl von der Heriot-Watt University unabhängig verifiziert; die Live-Performance 2024/2025 wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Alphawave handelt auf eigene Rechnung und trägt das volle Handelsrisiko auf der eigenen Bilanz. Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Jeder Kapitalmarkthandel birgt Risiken, die bis zum Totalverlust führen können. Die Angaben zur Novemberperformance sind vorläufig (Stand: 26. November 2026). Pressekontakt

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Schlagwort(e): Finanzen



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