Berlin (ots) -Eine Übergewinnsteuer für die 200 größten und profitabelsten Konzerne könnte Deutschland jährlich bis zu 45 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuern einbringen. Die deutsche Bundesregierung muss dafür nicht auf eine europäische oder internationale Einigung warten. So das Ergebnis der neuen Studie "Übergewinnsteuer gegen die Krise. Ein Vorschlag zur Besteuerung von Energie-, Rüstungs- und Big-Tech-Konzernen (https://www.rosalux.de/publikation/id/55468)", des Ökonomen und Steuerexperten Christoph Trautvetter im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung.Die Studie (https://www.rosalux.de/publikation/id/55468)zeigt, wie die großen Mineralöl-, Rüstungs- und Digitalkonzerne von Kriegen, krisenbedingter Knappheit und Marktmacht profitieren und wie die Bundesregierung diese Übergewinne pragmatisch abschöpfen könnte. Rein nationale Sondersteuern für diese drei Sektoren könnten jährlich rund 17,5 Milliarden Euro Einnahmen bringen und die Grundlage für eine breite und dauerhafte Übergewinnsteuer legen."Bereits 2021 haben sich mehr als 100 Staaten bei der OECD auf eine gerechtere Besteuerung von Übergewinnen geeinigt. Die USA blockiert bis heute die Umsetzung dieses Minimalkompromisses. In der Zwischenzeit wächst die zerstörerische Macht der großen Konzerne weiter. Die Bundesregierung muss endlich handeln und auf nationaler und europäischer Ebene dafür sorgen, dass die größten und profitabelsten Konzerne nicht länger die niedrigsten Steuern zahlen", so Christoph Trautvetter."Wir erleben auf der einen Seite maßlose Extraprofite großer Konzerne, bedingt durch Kriege, Krisen und ungeheure Marktmacht, und auf der anderen Seite eine Bezahlbarkeitskrise. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihren Alltag finanzieren sollen. Das führt auch dazu, dass das Vertrauen in die Demokratie erodiert. Eine allgemeine, dauerhafte Übergewinnsteuer, als eine von mehreren Maßnahmen, wäre eine gute Reaktion auf die multiplen Krisen unserer Zeit", sagte Bernd Riexinger, Vorstandsvorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung.Mit einer allgemeingültigen und dauerhaften Übergewinnsteuer könnte man auch rechtlichen Bedenken gegen befristete und branchenspezifische Lösungen begegnen, so Steuerexperte Trautvetter. Seine Studie zeigt nicht nur, welche steuerrechtlichen Herausforderungen bei der Besteuerung von Übergewinnen zu beachten sind, sie ordnet zudem kartellrechtliche oder preisregulierende Maßnahmen und ihre Grenzen ein.Sie erreichen Christoph Trautvetter unter: c.trautvetter@netzwerk-steuergerechtigkeit.de und 030-217 99 994.Pressekontakt:Jannine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6398593