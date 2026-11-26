FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank erwartet nach einem Jahr der Dax-Rekorde auch 2027 Höchststände im deutschen Leitindex. Deutschlands größte Bank sieht den Dax bis Ende 2027 bei 28.800 Punkten und damit rund 14 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die Zuversicht für den Dax begründet die Deutsche Bank mit der anziehenden Wirtschaft in Deutschland, die nach ihrer Prognose 2027 um 1,3 Prozent zulegen dürfte. Zudem dürften die Dax-Konzerne vom Wachstum der Weltwirtschaft und steigenden Unternehmensgewinnen profitieren. "Der Dax wird von der Krise der Autokonzerne verzerrt", sagte Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank, beim Kapitalmarktausblick in Frankfurt. Auch sei der weltweite KI-Boom trotz der jüngsten Turbulenzen nicht gebrochen.

Der Dax hatte erst Mitte November die Marke von 27.000 Zählern überschritten, bevor er mit Sorgen um den KI-Boom und die Affäre um den Chipkonzern Nvidia und Mitgründer Jensen Huang kräftig nachgab.

Den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sehen die Experten der Deutschen Bank mit 6.750 Punkten Ende kommenden Jahres gut 12 Prozent höher als jetzt. Sein bisheriger Rekord wurde im August bei 6.577 Punkten erreicht.

Den marktbreiten US-Index S&P 500 erwarten die Deutsche-Bank-Strategen bei 8.200 Punkten. Das ist ein Kurspotenzial von 14 Prozent. Sein Rekord von gut 7.844 Punkten stammt aus dem Oktober.

Rekorde, aber keine Euphorie



Der Dax war schon in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. 2025 legte er mit einem Plus von 23 Prozent das beste Börsenjahr seit 2019 hin. Dieses Jahr liegt er moderat im Plus.

Von Euphorie für die Aktienmärkte will Nolting aber nicht sprechen. "Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch", sagte er. "Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können."

Dem Goldpreis, der zuletzt stark gefallen war, traut die Deutsche Bank eine Erholung zu. Bis Ende 2027 könne er auf 4.500 Dollar je Feinunze steigen - zuletzt war er auf unter 3.500 Dollar gefallen. Steigende Zinsen setzen dem Edelmetall zu, dass keine Erträge abwirft.

Gold bleibe als Absicherung gefragt, sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Deutschland der Privatkundenbank. Weitere Goldkäufe der Notenbanken und ein nachlassender Gegenwind durch die Leitzinsen, die nicht mehr viel weiter steigen dürften, würden Gold stützen. Zudem bleibe Gold wegen Sorgen um steigende Staatsschulden gefragt.

Dekabank ebenfalls zuversichtlich



Zuversichtlich für die Kapitalmärkte zeigt sich auch die Dekabank. Nach hohen Investitionen in KI rücke zunehmend die Frage in den Vordergrund, wie sich diese in tragfähige Geschäftsmodelle übersetzen lassen, schrieb Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte bei der DekaBank. "Investoren rennen Trends nicht blind hinterher, es findet eine gesunde Differenzierung statt, die sich nicht zuletzt in moderaten Bewertungen der Aktienmärkte widerspiegelt."

"Die Chancen überwiegen die Risiken", schrieb Schallmayer im Kapitalmarktausblick der Dekabank. "Wer regelmäßig spart und einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt, kann am weltweiten Wachstum und den steigenden Unternehmensgewinnen sowie den wieder attraktiveren Renditen an den Anleihemärkten teilhaben."/als/DP/stk