NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley ließ seine Schätzungen für das Biotechunternehmen am Donnerstag unangetastet, passte allerdings seine Bewertung an die jüngsten Trends an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
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