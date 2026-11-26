Rheinmetall Aktie - eigentlich doch ein Dauerläufer? Kräftige Umsatzsteigerungen über Jahre vorprogrammiert, der "Westen" muss Aufrüsten - und will es. Dazu unbestritten Marktführer in Deutschland, bereit Kapazitäten auszubauen. Teilnahme auch an Zukunftsprojekten wie beispielsweise Digitalisierung, Weltraum, Drohnen. Aber spätestens seit den Q3-Zahlen stimmt etwas nicht mit dem Kursverlauf. Und macht so den Heute und Morgen laufenden Kapitalmarkttag von Rheinmetall bei Blohm+Voss in Hamburg zu einem möglicherweise weichenstellenden Termin für die Aktie der Düsseldorfer in nächster Zeit. Die Aktie ...

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