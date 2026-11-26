BERLIN (dpa-AFX) - Große bundesweite Krankenkassen peilen angesichts des Sparpakets der Politik mit Ausgabenbremsen im ganzen Gesundheitswesen stabile Beiträge im neuen Jahr an. Die DAK-Gesundheit als Nummer drei mit 5,4 Millionen Versicherten kündigte an, den Zusatzbeitrag 2027 bei 3,2 Prozent belassen zu wollen. Zuvor hatten bereits die Techniker Krankenkasse (TK) als größte gesetzliche Kasse mit 12,5 Millionen Versicherten und die Barmer mit 8,2 Millionen Versicherten stabile Zusatzbeiträge in Aussicht gestellt. Beschließen sollen die Festlegungen jeweils noch die Verwaltungsräte der Kassen.

DAK-Chef Andreas Storm sagte der "Rheinischen Post", stabile Beiträge im gesamten Jahr 2027 seien ein wichtiges Signal der Sicherheit für Versicherte und Arbeitgeber. "Das Beitragsstabilisierungsgesetz trägt wesentlich zur Begrenzung der Ausgabendynamik bei." Die Kasse habe außerdem ihre Verwaltungskosten deutlich reduziert. Das ermögliche nun stabile Beiträge.

Anfang 2026 kamen mehrere Anhebungen



Zuletzt hatte die DAK Anfang 2026 ihren Zusatzbeitrag von zuvor 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent erhöht. Bei der TK gab es zu Jahresbeginn eine Anhebung von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. Mit Blick auf 2027 sagte TK-Chef Jens Baas kürzlich der "Rheinischen Post": "Wir werden unserem Verwaltungsrat empfehlen, dass der Zusatzbeitrag der TK stabil bei 2,69 Prozent bleibt." Bei der Barmer empfahl der zuständige Ausschuss des Verwaltungsrates, den Zusatzbeitrag 2027 bei 3,29 Prozent stabil zu halten wie bereits Anfang 2026.

Der Zusatzbeitrag ist das variable Element, mit dem eine Kasse teurer werden kann oder nicht. Zum Gesamtbeitrag, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, gehört daneben der allgemeine Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns. Insgesamt gibt es bei den 93 gesetzlichen Kassen 74,4 Millionen Versicherte, darunter sind 58,6 Millionen beitragszahlende Mitglieder./sam/DP/mis