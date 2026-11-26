Der Bernecker Börsenkompass greift auf ein internationales Netzwerk von Analysten und Kommentatoren zurück, die zu ausgewählten Themen immer wieder fundierte und ausführliche Analysen bereitstellen. In unserem Marktkommentar von Mittwoch dieser Woche hat sich Imaru Casanova, Portfoliomanagerin bei der niederländischen Fondsgesellschaft Van Eck, mit dem Kurspotenzial von Goldminen-Aktien beschäftigt. Die Aktienkurse von Goldminen sind dem Goldpreis nach unten gefolgt, aber haben sich die Geschäftsmodelle der Minenkonzerne ebenfalls entsprechend verschlechtert?



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