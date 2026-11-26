DJ MAKRO TALK/Deutsches Reallohnwachstum verlangsamt sich 2027

Das Wachstum der Reallöhne in Deutschland wird nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft im vierten Quartal etwas anziehen, sich ab dem nächsten Jahr aber wieder verringern. "Im laufenden, vierten Quartal wird die Inflationsrate aufgrund des zweiten Tankrabatts vorübergehend etwas geringer ausfallen. Der Kaufkraftzuwachs wird vor diesem Hintergrund zunächst etwas zunehmen", schreiben sie in einem Kommentar. Für das kommende Jahr sei allerdings eine langsamere Gangart bei den Reallöhnen angelegt, nicht zuletzt, da die gestiegenen Produktions- und Transportkosten infolge des Energiepreisschubs mehr und mehr auf die Preise von nachgelagerten Verbrauchsgütern überwälzt werden dürften. "Der Tankrabatt stützt die Reallöhne der Arbeitnehmer nur geringfügig. Zudem führen die durch den Tankrabatt verursachten Mindereinnahmen beim Staat in Zukunft zu Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen an anderer Stelle, die die Arbeitnehmer wieder belasten", erläutern die Ökonomen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 08:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.