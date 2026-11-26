Frankfurt a. M. (ots) -Im März schickte Four Seasons seine erste Yacht auf Reisen, im Mai folgte die Orient Express Corinthian. Mit den beiden Marken wächst der Kreis der Anbieter in einem Markt, der seit Jahren an Kapazität gewinnt. Nach Angaben des internationalen Kreuzfahrtverbands CLIA stieg die Zahl der Betten auf Luxuskreuzfahrtschiffen weltweit von rund 10.400 im Jahr 2010 auf knapp 35.800 im Jahr 2024, jeweils bei regulärer Doppelbelegung. Für 2028 rechnet der Verband sogar mit rund 45.800 Betten. Womit die Anbieter um Gäste werben, zeigt sich am Entwurf neuer Schiffe ebenso wie an der Planung einzelner Reisetage. Die Kreuzfahrtexperten von FYNE Travel, der Luxusreisemarke von Lufthansa City Center, sehen aktuell fünf Trends.1. Luxushotelmarken bringen den Resorturlaub aufs MeerNach Ritz-Carlton bringen weitere Luxushotelmarken ihre Konzepte aufs Wasser. Four Seasons etwa plant auf ausgewählten Reisen sogenannte "Marina Days" ein. Dann bleibt die Four Seasons I mit ihren 95 Suiten einen ganzen Tag vor Anker. Von der bordeigenen Marina gelangen die Gäste direkt in einen mit Netzen abgegrenzten Badebereich im Meer. Für 2027 hat nun auch Aman seine erste Yacht Amangati angekündigt."Eine vertraute Hotelmarke kann den Ausschlag geben, zum ersten Mal eine Kreuzfahrt zu buchen. Für die Wahl der Route frage ich die Gäste, wie für sie ein schöner Urlaubstag aussieht. Wer morgens von der Yacht aus ins Meer steigen möchte, setzt andere Prioritäten als jemand, der abends gern in einer Hafenstadt essen geht", weiß Julia Ratjen von FYNE Travel Blankenese.2. Kleine Expeditionsyachten erschließen abgelegene ReviereDie Aqua Lares war früher ein Eisbrecher. Heute fährt sie für Aqua Expeditions mit höchstens 30 Gästen rund um Spitzbergen und im Indischen Ozean bis zum Aldabra-Atoll auf den Seychellen. Die 15 Kabinen lassen sich einzeln buchen, Familien oder Gruppen können die gesamte Yacht chartern.Was solche Reisen attraktiv macht, zeigt eine Befragung von Travelzoo und Tourism Economics vom Februar 2026. Von 1.500 Befragten in Deutschland, die sich für Kreuzfahrten auf kleinen Schiffen interessieren, nannten 34 Prozent die persönliche Atmosphäre an Bord als besonderen Reiz. Fast ebenso viele, 31 Prozent, schätzten den Zugang zu schwer erreichbaren Zielen.3. Längere Hafenaufenthalte lassen Zeit für den Abend an LandThe Ritz-Carlton Yacht Collection plant auf einer Route für 2027 zwei längere Aufenthalte an der Côte d'Azur. In Cannes bleibt Zeit für einen späten Spaziergang über die Croisette. In Saint-Tropez liegt die Yacht über Nacht. Wer am alten Hafen zu Abend isst, kann sich auch für den Rückweg durch die Gassen Zeit lassen. Beim Vergleich ähnlicher Routen lohnt sich deshalb ein Blick auf die Abfahrtszeiten.4. Reedereien organisieren private Veranstaltungen an LandAuf ausgewählten Donaureisen lädt Riverside Luxury Cruises seine Gäste zu einem Privatkonzert auf Schloss Greinburg in Oberösterreich ein. Vor dem Konzert besichtigt die Gruppe den Rittersaal und das Steinerne Theater, dessen Wände und Decke mit Donaukieseln ausgekleidet sind.5. Naturerlebnisse und Expeditionen rücken in den MittelpunktWer wegen der Tierwelt nach Galápagos reist, für den zählt auch die Gruppengröße beim Landgang. Der Katamaran Hermes nimmt bis zu 20 Gäste auf. Im Nationalpark begleitet ein zertifizierter Naturführer jeweils höchstens zehn Teilnehmer.In der Antarktis bietet HX Gästen die Möglichkeit, eine Nacht an Land zu verbringen. Nach dem Abendessen ziehen die Teilnehmer ihre Ausrüstung auf Schlitten zum Lagerplatz und schlagen die Zelte selbst auf. Die Übernachtung setzt gute Mobilität voraus und ist nur an Bord gegen Aufpreis buchbar. Ob die Gruppe aufbrechen kann, hängt von Wetter, Schnee und Eis ab."Vor einer Galápagos-Reise würde ich fragen, wer mich an Land begleitet und wie groß die Gruppe ist. Wer von einer Zeltnacht in der Antarktis träumt, sollte sich eine andere Frage stellen: Würde ich mich auf diese Route genauso freuen, wenn das Wetter die Übernachtung an Land verhindert? Das lässt sich am besten vor der Buchung klären", so Kreuzfahrt-Expertin Julia Ratjen.Über FYNE TravelFYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170/5672100Original-Content von: FYNE Travel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181527/6398700