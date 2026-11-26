Deutsche Dienstleister investieren zunehmend in KI. Damit steigen auch die Risiken, wie eine Studie belegt. Demnach ist der Anteil der Befragten, die von KI-Vorfällen mit direktem finanziellem Schaden berichten, in Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Die Fakten im Detail. Für die KI-Studie 2026 des Spezialversicherers Hiscox wurden rund 4.500 Personen aus der europäischen Dienstleistungsbranche befragt, darunter 500 in Deutschland. Die Befragten hierzulande verfügen nach eigenen ...

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