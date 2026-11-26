Eine eingeschränkte Fortführung der Maklertätigkeit gefährdet die ordnungsgemäße Betreuung der Kunden. Das kann zum Abbruch von Kundenbeziehungen führen und birgt Risiken wie unterlassene Vertragsanpassungen und Haftungsfälle, weiß AssCompact Kolumnist Hans-Ludger Sandkühler. Ein Artikel von Hans-Ludger Sandkühler In den einschlägigen Publikationen interessierter Kreise ist die Sache sonnenklar. Aufgrund der demografischen Verteilung in der Maklerschaft sind immer mehr Makler gezwungen, kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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