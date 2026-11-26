Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Initiative Digitale Altersvorsorge haben ein gemeinsames Positionspapier zur privaten Altersvorsorgereform veröffentlicht. Sie schlagen vor, das Altersvorsorgedepot auch in der betrieblichen Altersvorsorge zu nutzen. Für den BDVM ist der Vorschlag nicht ausgereift genug. In einem gemeinsamen Positionspapier schlagen die Initiative Digitale Altersvorsorge (IDA) und der Verbraucherzentrale Bundesverband vor, das 2027 startende Altersvorsorgedepot für Zahlungen ...

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