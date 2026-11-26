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Actien-Börse Nr. 48

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Der Schub kommt von zwei Seiten: Die Zahl der Elektro-Lkw steigt inzwischen auf 40 % als Schnitt für alle EU-Staaten. TRATON bildet soeben eine deutlich verbesserte Absatzgröße im amerikanischen Lkw-Geschäft und DAIMLER TRUCK folgt dem im Ansatz ebenfalls. Dennoch: Star der Szene bleibt weiterhin der typisch deutsche Diesel als Grundmodell für den Aufbau der deutschen Lkw-Flotten sowohl in den USA mit jeweiligen Anteilen von etwa 40 % für beide Konzerne als auch mit einer Zielgröße für Elektro-Lkw (über 3,5 Tonnen) von künftig bis 50 % des Gesamtbestands in fünf bis sieben Jahren. Wie avisiert: Beide fahren im Moment auf einer Bewertungsbasis von 8,1 bis 8,8 im KGV für die aktuellen Gewinnschätzungen des kommenden Jahres. Die Schnittgröße der Bewertung der Umsätze liegt für DAIMLER TRUCK bei 31 Mrd. € für 46 Mrd. € Konzernumsatz bzw. 17 Mrd. € für 44 Mrd. € im Fall TRATON.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die deutsche Industrie hat eine wichtige Aufgabe vor sich- Eine Stabilisierung beim Ölpreis stützt die wirtschaftliche Erholung- Die DEUTSCHE BANK wird ein Reizfall- DRÄGERWERK hat einen Plan- Neue Chance für VERBIO- CENTRICA erhält ihren Charme aus drei RichtungenIhre Bernecker Redaktion /