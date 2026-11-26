FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dekabank sieht 2027 als weiteres Wachstumsjahr für Deutschland, zweifelt aber an einem nachhaltigen Aufschwung. "Staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit stützen die Konjunktur", sagte Dekabank-Chefvokswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Belastet werden dürfte die Konjunktur hingegen durch den Außenhandel. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes dürfte 2026 bei 1,2 Prozent liegen und im Jahr 2027 bei 1,1 Prozent.

Kater sieht aber keinen nachhaltigen und robusten Aufschwung. Im Jahr 2028 sollte die Wirkung der Fiskalpakte für das Wirtschaftswachstum auslaufen. Dann sollte sich das Wirtschaftswachstum laut Kater auf 0,7 Prozent abschwächen.

Das Umfeld für die Unternehmen bleibe schwierig. "Die Unternehmen richteten ihren Außenhandel stärker auf den europäischen Binnenmarkt aus, diversifizierten Lieferketten und reagierten auf hohe Energie-, Arbeits- und Bürokratiekosten", sagte Kater

Seitens der Politik erhalte die Wirtschaft zu wenig Unterstützung: "Deutschland wächst nicht wegen, sondern trotz der Reformpolitik der Bundesregierung", sagte Kater. Es gebe keine Fortschritte bei der Verbesserung der Standortqualität. "Die bisherigen Maßnahmen der Regierung reichen nicht aus."

Die Inflation dürfte laut Kater auch im kommenden Jahr hoch bleiben. Für die Eurozone erwartet die Dekabank für 2027 eine Inflationsrate von 3,0 Prozent und für Deutschland von 3,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht lediglich eine Rate von zwei Prozent an.

Die Dekabank erwartet im kommenden Jahr weiterhin hohe Ölpreise. "Diese dürften die Inflation zwar noch einmal auf die Probe stellen, aber keinen zusätzlichen Preisschub auslösen", sagte Kater. Erst im Jahr 2028 werden eine Entspannung bei den Energiepreisen und ein Rückgang der Inflation erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht Kater im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt. Die Kandidaten für den EZB-Vorsitz und den Posten des Chefvolkswirtes der Notenbank wiesen eine ausreichende Politikferne auf. Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer EZB-Präsident werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirtes der Notenbank nominiert.

Die Experten der Dekabank erwarten zwei weitere Leitzinserhöhungen durch die EZB. Für die kommenden Jahre halten sie daher eine Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen von durchschnittlich 3,1 Prozent für angemessen. Die Prognosen seien jedoch durch große Unsicherheit geprägt. "Geopolitische Konflikte, Handelsbeschränkungen und politische Entscheidungen könnten Lieferketten jederzeit unterbrechen und die Preise erhöhen."/jsl/jkr/mis