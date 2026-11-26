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Die Anteile der Deutschen Telekom handeln in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, der hat jetzt für ein Kaufsignal gesorgt. Bis wohin hat die Aktie gegenwärtig Platz?

KI-Drama? Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich völlig unbeeindruckt!

Vom Drama um KI-Aktien, allen voran Nvidia, zeigte sich die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen ungerührt. Ein hartnäckiger Abwärtstrend, die drohende Konkurrenz durch SpaceX insbesondere für die US-Tochter sowie anhaltend hohe Anleiherenditen - die Bonner haben mit ausreichend vielen eigenen Baustellen zu kämpfen.

Nichtsdestotrotz geht es für die Anteile nach einem Verlaufstief Mitte Oktober moderat bergauf. Telekommunikationsaktien waren inmitten der jüngsten Gesamtmarktkapriolen als vergleichsweise sicherer Hafen gefragt. Das hat bei der Deutschen Telekom zu einem Anstieg über die 50-Tage-Linie und damit einem prozyklischen Kaufsignal geführt.

Um eine dauerhafte Trendwende auszurufen, dafür ist es noch etwas zu früh, doch mit den jüngsten Verbesserungen im Chartbild wachsen die Chancen darauf, dass sich die Deutsche Telekom nachhaltiger als in den vergangenen Monaten erholen kann. Wie weit es gehen könnte und welche Hürden jetzt zu überwinden sind, verrät der Blick in den Chart:

Bislang schwieriges Börsenjahr, doch ein Happy End ist jetzt möglich

Langfristig herrscht bei der Deutschen-Telekom-Aktie ein Aufwärtstrend vor, in den vergangenen 1,5 Jahren hat sich das Kursgeschehen jedoch deutlich abgeflacht. Mit Blick auf die Performance liegt ein Seitwärtstrend vor, bei Betrachtung der Hochs und Tiefs sogar ein Abwärtstrend. Der bestimmte vor allem seit dem Hoch der Aktie im Februar das Geschehen in diesem Börsenjahr und sorgte im Juli schließlich für das Unterschreiten der Unterstützung bei 26 Euro, wodurch es zu einem Mehrjahrestief und damit einem Verkaufssignal kam.

Nach überverkauften Zuständen der Aktie und ersten bullishen Divergenzen vor allem im Trendstärkeindikator MACD konnten sich die Anteile seither erholen. Eine Zwischenrallye im August scheiterte jedoch an der Abwärtstrendlinie. Damit konnte die 200-Tage-Linie im ersten Versuch nicht dauerhaft zurückgewonnen werden, auch die 50-Tage-Linie wurde wieder unterschritten, was zu neuen Verlusten führte. Doch diese wurde in den vergangenen Tagen zurückerobert, vor allem am Mittwoch kletterte die Deutsche Telekom in überzeugender Manier über die wichtige Durchschnittslinie, womit jetzt ein neues Kaufsignal vorliegt.

Dieses wird flankiert durch verbesserte technische Indikatoren. Der RSI zeigt mit tagesaktuell rund 56 Punkten Stärke an, während der Trendstärkeindikator MACD sowohl oberhalb seiner Null- als auch seiner Signallinie notiert, was einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend anzeigt. Genau eine solche Trendbeschleunigung wird jetzt benötigt, um nach der 50-Tage-Linie auch die Abwärtstrendlinie überwinden zu können. Dann wäre der Weg in Richtung 28 Euro frei, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft.

Kann diese überwunden werden, dürfte sich das Blatt endgültig wieder zugunsten der Bullen wenden und der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Weitere Widerstände liegen bei 30 und 32 Euro. Ein erneutes Unterschreiten der Unterstützung bei 26 Euro hingegen böte die Gefahr neuer Verluste. Dieses Risiko gilt es jetzt zu vermeiden. Die stark verbesserte technische Ausgangslage spricht jedoch dafür, dass die Chancen zur Oberseite aktuell größer sind als die Risiken zur Unterseite.

Fazit: Auch die Bewertung befürwortet jetzt einen Einstieg

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das laufende Geschäftsjahr ein KGVe von knapp 13 zu Buche, das liegt deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 17,8 und liegt fast gleichauf mit dem Branchendurchschnitt. Einen signifikanten Abschlag gibt es dagegen beim Verhältnis von Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBITDA). Hier werden für die Telekom aktuell 4,9 abgerufen, während für die Mitbewerber durchschnittlich 7,7 verlangt werden. Abstriche wiederum müssen bei der Dividendenrendite gemacht werden, die mit voraussichtlich 4,15 Prozent für 2026 etwas geringer ausfällt als bei Mitbewerbern wie AT&T, Orange oder Verizon.

Insgesamt ergibt sich aus der aktuellen Bewertung ein moderates Aufwärtspotenzial. In Verbindung mit dem deutlich verbesserten Chartbild spricht das jetzt für einen Einstieg in die Aktie. Eine Verkaufsorder, um Verlustgefahren zu reduzieren, sollte bei 26 Euro platziert werden. Fällt die Telekom-Aktie nachhaltig darunter, sollte eine erneute Bodenbildung abgewartet werden. Touchiert sie diese nur kurz, besteht die Gelegenheit, hier seinen Einstandskurs noch einmal etwas zu verbilligen.

Gastautor: Max Gross

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