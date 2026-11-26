BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorbereitungen für die neue Bundesbaugesellschaft kommen offenbar voran. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) versicherte im Bundestag, die Details für das Vorhaben würden "sehr bald" vorgestellt. "Wir sind gerade in den letzten Zügen des Feinkonzepts."

Die von der Koalition geplante bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft soll den Neubau in Schwung bringen. Vor einigen Wochen hatte Hubertz angekündigt, dass das Konzept "noch im Herbst" präsentiert wird. Der Herbst endet mit dem kalendarischen Winterbeginn am 21. Dezember./ax/DP/mis