KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Im Golfstaat Kuwait sind nach dortigen Angaben bei einem iranischen Angriff zwei Italiener getötet worden. Das teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Die beiden seien bei dem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" des Landes verletzt worden, hieß es nach der Attacke. Etwa eine Stunde später kam die Mitteilung des Ministeriums, dass die beiden Italiener gestorben seien.

Das Ministerium teilte nicht mit, zu welchem Zweck die beiden Italiener sich in Kuwait aufhielten. Auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger wurden verletzt. Die Opfer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Welches Ziel genau der Iran in Kuwait angriff, teilte der Sprecher nicht mit. Im seit Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.

Kuwaits Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte den Iran für den "verbrecherischen Angriff" gegen "einen Standort" verantwortlich./jot/DP/mis