SCHKOPAU (dpa-AFX) - Das kanadische Recyclingunternehmen Cyclic Materials will in Schkopau seine erste europäische Anlage zur Rückgewinnung von Seltenerdmagneten errichten. Das Unternehmen unterzeichnete am Donnerstag eine Vereinbarung zur Reservierung eines Grundstücks im Dow ValuePark.

"Europa hat erkannt, welchen Beitrag eine eigene Kreislaufwirtschaft für Seltene Erden und kritische Rohstoffe zur wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit leisten kann", sagte der Chef und Gründer von Cyclic Materials, Ahmad Ghahreman. Die erste kommerzielle Recyclinganlage für Seltenerdmagnete der Firma sei innerhalb von nur 17 Monaten realisiert worden.

Rückgewinnung aus Altgeräten



Elektromotoren, Festplatten und andere Geräte enthalten besonders starke Magnete mit Seltenen Erden. Die geplante Anlage soll diese mechanisch von den übrigen Materialien trennen und jährlich 25.000 Tonnen ausgediente Produkte mit solchen Magneten verarbeiten.

Das Recycling soll auch Europas Rohstoffversorgung stärken: Bei Seltenen Erden ist Europa nach Angaben von Cyclic Materials stark von wenigen Ländern abhängig. Pro Jahr könnten rund 750 Tonnen eines Zwischenprodukts für die weitere Aufbereitung sowie 14.000 Tonnen Stahl, 4.600 Tonnen Aluminium und 1.800 Tonnen Kupfer zurückgewonnen werden. Zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben. Für die Anlage in Schkopau seien mehr als 30 Arbeitsplätze vorgesehen.

Langfristig will Cyclic Materials nach eigenen Angaben ein europäisches Netzwerk mit weiteren Rückgewinnungsanlagen und einem zentralen chemischen Aufbereitungszentrum aufbauen. Zusammen könnten diese Anlagen bis zu 15 Prozent des jährlichen Bedarfs der EU an Seltenen Erden decken.

Standort für Chemiezentrum noch offen



Wo das geplante chemische Aufbereitungszentrum entstehen soll, ist noch offen. Ideal wäre laut dem operativen Geschäftsführer Matt Cherevaty ein Standort in der Nähe der Anlage in Schkopau. Das Unternehmen prüfe aber auch andere Orte in Deutschland und Europa. Die Standortfrage solle im kommenden Jahr weiter bearbeitet werden. Für den Spatenstich der Anlage in Schkopau sei zunächst September oder Oktober 2027 angepeilt.

Dow begrüßt Standortwahl



Der US-Konzern Dow begrüßte die Standortwahl im ValuePark, den die Dow Olefinverbund GmbH betreibt. "Mit seiner innovativen Technologie ist das Unternehmen eine ideale Ergänzung für den ValuePark und dessen Ausrichtung auf innovative, zirkuläre und nachhaltige Industrien", sagte Kristan Soto, Geschäftsführerin der Dow Olefinverbund GmbH, die den ValuePark betreibt. Die heutige Unterzeichnung sei ein wichtiger Meilenstein, um das Projekt weiter voranzubringen.

Dow hält an Schließungsplänen fest



Die Ankündigung fällt in eine schwierige Lage für Dow in Schkopau: Der Konzern will Teile seiner Chlor-Alkali- und Vinylanlagen bis Ende 2027 schließen. Die Suche nach einem Käufer für Teile der Anlagen blieb zuletzt erfolglos. Die Folgen für die Beschäftigten seien durch einen mit den Betriebsräten vereinbarten Interessenausgleich und Sozialplan geregelt, teilte das Unternehmen mit.

Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sind 160 Beschäftigte in Schkopau von der geplanten Schließung betroffen. Auch am Dow-Standort im sächsischen Böhlen (Landkreis Leipzig) ist eine Stilllegung geplant: Dort soll nach den bisherigen Plänen der Steamcracker abgeschaltet werden./djj/DP/mis