Nach einer Welle von Großaufträgen nimmt die Dynamik bei 2G Energy jetzt massiv zu. Ablesbar ist das im dritten Quartal vor allem aus der Gesamtleistung, die um mehr als 70 Prozent auf 132 Mio. Euro gestiegen ist - während der Anlagenumsatz in dem Zeitraum noch leicht, um 2 Prozent auf 29,6 Mio. Euro zurückgegangen ist.

Das heißt: Das Unternehmen produziert jetzt auf Hochtouren, was in Q3 zunächst zu einem Bestandsaufbau geführt hat, auf den in Q4 eine Welle von Auslieferungen folgt. Für das Gesamtjahr hat das Management die Zielsetzung bekräftigt, einen Umsatz in Richtung von 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent zu erzielen.

Der Auftragseingang wird voraussichtlich viel höher ausfallen und eine Milliarde übertreffen, was eine gute Basis für weitere Zuwächse in den nächsten Jahren darstellt. 2027 will 2G die Erlöse daher auf 600 bis 650 Mio. Euro steigern und 2028 dann bereits 750 bis 850 Mio. Euro erzielen. In beiden Jahren soll die EBIT-Marge über 11 Prozent liegen.

An der Börse ging es zuletzt trotzdem nur noch abwärts - im Sog der Befürchtungen, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur abrupt stoppen könnte, weil der Fremdkapitalbedarf der Unternehmen exzessiv hoch ist.

Das wäre ein krasses Extremszenario, von dem 2G wegen einer breiten Diversifikation mit zahlreichen dynamischen Wachstumstreibern in anderen Bereichen (u.a. Reservekraftwerke, Spitzenlast- und Notstromlösungen, Biogasflexibilisierung in Deutschland, Elektrifizierung der Bergwerkindustrie etc.) weniger betroffen wäre als auf den Sektor spezialisierte Unternehmen.

Ist die Angst aber übertrieben und erweist sich der KI-Boom als überlebensfähiger als es die Pessimisten aktuell unken, dürfte die 2G-Aktie angesichts der starken Fundamentalzahlen wieder ganz anders als heute bewertet werden (aktien-globlal.de, erstellt 26.11.26, 15:44 Uhr, veröffentlicht 26.11.26, 15:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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