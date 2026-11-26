(neu: Analystenkommentare von RBC und Bernstein, aktueller Kurs)

LONDON (dpa-AFX) - Übernahmeinteresse am Tabakhersteller Imperial Brands hat dessen Aktie am Donnerstagnachmittag auf den höchsten Stand seit rund neun Jahren getrieben. Bei stark erhöhtem Handelsvolumen sprang das Papier in London zuletzt um 14,6 Prozent nach oben auf 3.472 Pence.

"Ein gemeinsames Übernahmeangebot für Imperial Brands durch den nur in Nordamerika aktiven Tabakkonzern Altria und den japanischen Konzern Japan Tobacco (JT) würde kartellrechtliche Bedenken geschickt umgehen", kommentierte RBC-Analyst James Edwardes Jones in einer Schnelleinschätzung die öffentlich gewordenen Pläne.

Das Zustandekommen einer derartigen Transaktion sei zugleich sehr wahrscheinlich, schrieb er - auch wenn Altria sie unter Vorbehalt gestellt habe. Bernstein-Analyst Callum Elliott geht zugleich davon aus, dass der Teil, den Altria wohl nicht übernehmen dürfte, das US-Geschäft der Briten sei, da Altrias Marktanteil dort bereits zu hoch und der Markt zu stark konzentriert sei.

Sollte es zu einem Deal kommen, wäre es laut Bloomberg eine der größten Übernahmen eines britischen börsennotierten Unternehmens seit rund einem Jahrzehnt. "Strategisch wäre er sinnvoll", schrieb der Bernstein-Analyst. Ihm zufolge befindet sich Imperial Brands - und in etwas geringerem Maße auch JT und Altria - in einer schwierigen strategischen Lage. "Ihnen fehlt die finanzielle Schlagkraft, um effektiv mit Unternehmen wie Philip Morris oder British American Tobacco (BAT) zu konkurrieren, während sich die Nikotinbranche von klassischen Zigaretten hin zu neuartigen Alternativen wie etwa E-Zigaretten, Tabakerhitzern und anderen Nikotinprodukten wandelt."

Am frühen Nachmittag hatte zunächst die Nachrichtenagentur Bloomberg aus anonymen Quellen berichtet, dass JT einen Deal erwäge und sich dabei möglicherweise mit einem Partner zusammentun könnte, um anschließend die Vermögenswerte von Imperial Brands aufzuteilen. Kurz darauf hatte dann die Altria Group mitgeteilt, dass sie eine mögliche Transaktion mit den Briten prüfe. Dazu hieß es, dass obendrein Gespräche über eine mögliche Übernahme von Teilen des Unternehmens mit einer dritten Partei geführt würden.

"Da das Angebot höchstwahrscheinlich in bar erfolgen dürfte und Imperial Brands aktuell mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2027 von 10,1 bewertet wird, steht für uns außer Frage, dass eine solche Transaktion den Gewinn der übernehmenden Parteien steigern würde", schrieb der RBC-Experte zudem. Ob es aber auch ein "gutes Geschäft" werde, sei eine andere Sache.

Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Übernahme von Reynolds American durch BAT vor einem Jahrzehnt. Diese habe zwar zu einer deutlichen Gewinnsteigerung geführt, aber für die BAT-Aktionäre kaum Mehrwert geschaffen. Für die Aktionäre von Reynolds habe die Sache dagegen anders ausgesehen. "Ähnlich wie damals die Aktionäre von Reynolds scheinen sich die Aktionäre von Imperial Brands derzeit in einer vorteilhaften Lage zu befinden", schrieb Edwardes Jones./ck/bek/mis