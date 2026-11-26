Valluhn (ots) -Der Lieferant Berschneider GmbH ruft aktuell das Produkt "Deluxe Gänsebrust roh gepökelt und mild über Buchenholz geräuchert, 80g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.26, der Charge 40897 und dem Identitätskennzeichen DE EV 1279 EU öffentlich zurück. In dem betroffenen Produkt wurden Salmonellen und Listerien nachgewiesen. Salmonellen und Listerien können Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Bei bestimmten Personengruppen (Kinder, ältere Menschen, Schwangere, immunsupprimierte Personen) können sie schwerwiegende Symptome verursachen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.Das betroffene Produkt "Deluxe Gänsebrust roh gepökelt und mild über Buchenholz geräuchert, 80g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Deluxe Gänsebrust roh gepökelt und mild über Buchenholz geräuchert, 80g" des Lieferanten Berschneider GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.26, der Charge 40897 und dem Identitätskennzeichen DE EV 1279 EU betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Berschneider GmbH sowie weitere Produkte der Marke "Deluxe" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.Berschneider GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6398785