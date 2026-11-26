Berlin (ots) -Zu der unerwarteten Kündigung eines Druckauftrages für das Nachrichtenportal Nius äußert sich der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Möller wie folgt:"Das abrupte Ende eines Druckauftrages, nur weil linken Vorfeldorganisationen die neugegründete Wochenzeitung Nius missfällt, ist ein massiver Schlag gegen die Meinungsfreiheit. Es schadet letztlich der Demokratie, wenn die linken Akteure den Meinungskorridor so verengen - und Unternehmen einknicken, weil sie Sorge vor linksextremer Gewalt haben müssen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6398789

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