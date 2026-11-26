WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine von den USA angeführte Investorengruppe will das Auslandsgeschäft des russischen Ölkonzerns Lukoil übernehmen. Dabei sollen Öl- und Gasanlagen sowie Tankstellen außerhalb von Russland von der russischen Muttergesellschaft auf das Konsortium übertragen werden, wie die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft Eldridge mitteilte. Zu der Gruppe gehöre auch die amerikanische Entwicklungsbank IDFC.

Um Druck auf Moskau auszuüben, hatte US-Präsident Donald Trump eigentlich Sanktionen gegen die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, die für die Hälfte von Russlands Ölexporten stehen. Damit sind US-Unternehmen sämtliche Transaktionen mit ihnen untersagt. Um Verhandlungen über einen Verkauf des Auslandsgeschäfts von Lukoil erst rechtlich möglich zu machen, erließ das US-Finanzministerium eine Ausnahmeregelung.

Bei dem Deal sollen gesperrte russische Aktien von Lukoil und anderen russischen Unternehmen gegen alle Anteile der Lukoil International GmbH getauscht werden. Mit dem Deal wolle das Konsortium die Energieversorgung in Schwellenländern und anderen Märkten sicherstellen, hieß es zur Begründung.

Den Angaben nach erwirbt das Konsortium damit Öl- und Gasfelder, Raffinerien sowie Pipelines in elf Ländern, unter anderem in Bulgarien, Rumänien und den Niederlanden. Die Förderanlagen produzierten derzeit rund 350.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Zur Lukoil International GmbH gehören auch gut 2.000 Tankstellen in 16 Ländern.

Kritik aus dem Kongress



Der Kongressabgeordnete Gregory W. Meeks kritisierte den Plan scharf. "Der Kongress hat der DFC erst vor weniger als einem Jahr Investitionen in Russland untersagt", hieß es in einer Mitteilung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses. Dennoch umgehe die US-Regierung diese Beschränkung, indem sie Energieanlagen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar von einem russischen Ölkonzern kaufe. Die IDFC "existiert, um die Entwicklung in Schwellenländern zu fördern, und nicht, um als Finanzierungsvehikel für Präsident Trumps reiche und bestens vernetzte Freunde zu dienen."

Immer wieder muss sich Trump für eine ungewöhnlich große Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin rechtfertigen. Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit verstehen sich die USA als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland im Krieg und nicht mehr als Unterstützer des von Moskau seit fast fünf Jahren angegriffenen Landes./ngu/DP/mis