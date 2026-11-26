KUWAIT-STADT/ROM (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Angriff auf den Golfstaat Kuwait sind zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet worden. Dies teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mit. Zuvor hatte bereits das kuwaitische Verteidigungsministerium der nationalen Staatsagentur Kuna zufolge bekanntgegeben, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" des Landes verletzt worden und dann gestorben seien.

Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden.

Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. "Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren", sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.

Zwei weitere Männer verletzt



Welches Ziel genau der Iran in Kuwait angegriffen hatte, teilte das dortige Verteidigungsministerium nicht mit. Den Angaben aus Kuwait zufolge wurden auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen./jot/DP/mis