FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,26 Prozent.

Die gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. Die Bedeutung der Ölpreise ist für die Entwicklung an den Anleihemärkten aber gesunken. Zuletzt sind die Marktturbulenzen bei Tech-Werten wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund gerückt.

Am Mittwoch hatten noch Sorgen über neue US-Zölle und Kursverluste bei US-Technologiewerten den Bundesanleihen mehr Auftrieb verliehen. Im Gegenzug war die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit am Mittwoch bis auf 3,21 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit August gefallen.

Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll derweil neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, damit im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt. Die Kandidaten für den EZB-Vorsitz und den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank wiesen eine ausreichende Politikferne auf. Die Experten der Dekabank erwarten zwei weitere Leitzinserhöhungen durch die EZB.

Insgesamt verlief der Handel impulsarm. Wegen des Feiertags "Thanksgiving" stehen in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm./jsl/stk