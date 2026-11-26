Der DAX konnte sich heute angesichts des Feiertages in den USA gut behaupten. Wie erwartet verlief der Börsentag in ruhigen Bahnen. In Ermangelung neuer Impulse vollzogen die europäischen Aktienmärkte weitgehend die freundlichen Handelsvorgaben aus den USA und Asien nach. Die Handelsaktivitäten dünnten im Tagesverlauf immer weiter aus, ohne dass darunter die positive Grundstimmung litt. Die Investoren konzentrierten sich weiterhin auf die zuletzt stark unter Druck geratenen Technologie- und Automobilwerte.

Gefragt waren heute die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy. Aber auch die deutschen Automobilaktien profitierten weiterhin von den positiven Analysteneinschätzungen des Vortages. Mit Blick auf das kommende Börsenjahr rücken die Autobauer als attraktive Dividendentitel mit zusätzlichem Kurspotenzial wieder stärker in den Fokus. Nach den schwierigen vergangenen Monaten scheint bei den Investoren die Überzeugung zu wachsen, dass ein Großteil der branchenspezifischen Risiken bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist. Die Zusammensetzung der heutigen Gewinnerliste zeigt damit auch, dass sich die Kaufbereitschaft der Investoren längst nicht mehr auf die Profiteure des KI-Booms beschränkt.

Bemerkenswert bleibt die Breite der heutigen Kaufbewegung. Mit Ausnahme der Commerzbank befinden sich alle DAX-Titel in der Gewinnzone. Bei dem Frankfurter Geldhaus kommt wieder Bewegung in die mögliche Übernahme durch die UniCredit. Die damit verbundenen Unsicherheiten sorgen nicht nur bei den Beschäftigten, sondern offenbar auch bei den Investoren für Unbehagen.

Insgesamt hat sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der amerikanischen Investoren ausgesprochen gut geschlagen. Was dem DAX heute an Handelsvolumen und Dynamik fehlte, machte er durch Stabilität wett. Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung - noch fehlt allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen.

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