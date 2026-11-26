EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Generalversammlung

EEII AG: EEII AG gibt die Unterzeichnung einer unverbindlichen Grundsatzvereinbarung mit Haute Capital Partners SA bekannt



26.11.2026 / 18:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII AG gibt die Unterzeichnung einer unverbindlichen Grundsatzvereinbarung mit Haute Capital Partners SA bekannt Zug, 26. November 2026 Die EEII AG (SIX: EEII) gibt die Unterzeichnung einer unverbindlichen Grundsatzvereinbarung (Term Sheet) mit der Haute Capital Partners SA (BX Swiss: HAUTE) über den Erwerb eines wesentlichen Teils ihres Beteiligungsportfolios bekannt. Die geplante Transaktion steht im Einklang mit der strategischen Zielsetzung der EEII AG, eine diversifizierte kotierte Investmentplattform aufzubauen, welche Beteiligungen mit Wachstumspotenzial und Vermögenswerte mit langfristig wiederkehrenden Erträgen kombiniert. Die beabsichtigte Transaktion sieht die Übertragung der betreffenden Beteiligungen auf die EEII AG gegen Ausgabe neuer Aktien der EEII AG vor. Parallel dazu beabsichtigt die EEII AG, verschiedene Massnahmen zur Stärkung ihrer Finanzstruktur und zur Unterstützung ihrer zukünftigen Entwicklung umzusetzen. Die Verwaltungsräte beider Gesellschaften werden die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung der definitiven Verträge und zur Umsetzung der Transaktion einleiten. Eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der EEII AG findet am Freitag,18. Dezember 2026, um 15.00 Uhr in Zug statt. Die Parteien streben den Vollzug der Transaktion bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 an. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due Diligence, der Unterzeichnung der definitiven Transaktionsverträge sowie der erforderlichen börsenrechtlichen Genehmigungen. Die EEII AG wird zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte der Transaktion informieren. https://eeii.ch/ad-hoc-announcements Über die EEII AG Die EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft, die sich auf Energie- und Infrastruktur-Assets konzentriert. Das Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen Hauptsitz in Zug. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Energievertriebssektor - insbesondere im Einzelhandel mit Kraftstoffen und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops - langfristige Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Schweiz und Europa. Kontakt: Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,

+41 44 552 4343. EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

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