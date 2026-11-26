GUANGZHOU, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Inc. ("XPENG" oder das "Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, hat heute auf dem AI Day 2026 seinen fortschrittlichen, vielseitig einsetzbaren humanoiden Roboter XPENG IRON vorgestellt und dabei Fortschritte in seiner Robotertechnologie, seinen Fertigungskapazitäten und seiner Kommerzialisierungsstrategie präsentiert.

Während der Leitveranstaltung erläuterte XPENG seinen integrierten Ansatz in der humanoiden Robotik, bei dem Gehirn und Körper des Roboters von Anfang an gemeinsam entwickelt werden. Durch die gemeinsame Entwicklung von KI-Modellen, Rechenleistung, Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und Roboterhardware will XPENG sicherstellen, dass sich Intelligenz und körperliche Fähigkeiten gemeinsam weiterentwickeln und nicht als getrennte Komponenten.

XPENG entwickelt IRON als Arbeitspartner für reale Aufgaben und orientiert sich dabei an fünf zentralen Produktprioritäten: grundlegende Fähigkeiten, Sicherheit und Zuverlässigkeit, emotionaler Wert, 24/7-Betrieb und geschäftliche Fähigkeiten.

"Die humanoide Robotik erreicht gerade den Punkt, an dem die Branche über reine Vorführungen hinausgehen und beweisen muss, dass Roboter in der realen Welt einen Mehrwert schaffen können", so He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO von XPENG. "Dafür braucht es mehr als nur leistungsfähige Hardware oder intelligente Modelle. Es braucht zuverlässige Produkte, hochwertige Daten, eine skalierbare Fertigung und kontinuierliches Lernen durch den Einsatz. XPENG IRON vereint diese Fähigkeiten, während wir uns auf den kommerziellen Einsatz vorbereiten - der Start der Serienproduktion ist für Januar 2027 geplant."

Gemeinsame Entwicklung von Gehirn und Körper

Im Mittelpunkt des Ansatzes von XPENG steht eine integrierte Drei-System-Architektur, nämlich die XPENG Turing Physical AI-Architektur (Turing Physical AI architecture) (VLA 3.0), die höhere kognitive Funktionen, Echtzeit-Entscheidungsfindung und physische Ausführung miteinander verbindet:

System 2 - Höhere kognitive Funktionen: Übernimmt das logische Denken, das Verstehen von Aufgaben und die Planung, unterstützt durch VLT-Aufgabenplanung, Agent Runtime und Zustandsmaschinen-Funktionen.

Übernimmt das logische Denken, das Verstehen von Aufgaben und die Planung, unterstützt durch VLT-Aufgabenplanung, Agent Runtime und Zustandsmaschinen-Funktionen. System 1 - Echtzeit-Intelligenz: Basiert auf dem VLA 2.0-Modell von XPENG und ermöglicht ein schnelles Verstehen der Umgebung sowie schnelle Entscheidungsfindung.

Basiert auf dem VLA 2.0-Modell von XPENG und ermöglicht ein schnelles Verstehen der Umgebung sowie schnelle Entscheidungsfindung. System 0 - Physische Ausführung: Übernimmt schnelle Reaktionen und die direkte Hardware-Steuerung und setzt Entscheidungen in physische Bewegungen um.





Zusammen verbinden die drei Systeme Denken, Reagieren und Handeln und verknüpfen übergeordnete Intelligenz mit Echtzeitanpassung und präziser physischer Steuerung.

Die neueste Generation von IRON verfügt über 76 Freiheitsgrade, darunter eine geschickte Hand mit 21 Freiheitsgraden, mehr als 1.500 taktile Sensorpunkte, 3D-Sicht und eine 360-Grad-Wahrnehmung seiner Umgebung. Sein IRON-Betriebssystem läuft auf drei proprietären Turing-KI-Chips und liefert 2.250 TOPS effektive Rechenleistung, um integrierte KI-Modelle und die Bewegungssteuerung des gesamten Körpers zu unterstützen.

Visuelle Wahrnehmung, taktile Sensorik und Bewegungssteuerung arbeiten zusammen, um das Verständnis der Umgebung mit der physischen Ausführung zu verknüpfen. Taktiles Feedback ermöglicht es IRON beispielsweise, Berührungen zu erkennen und die Kraft anzupassen, die er beim Umgang mit Objekten ausübt.

IRONs multimodales Verständnis- und Ausdruckssystem, IRON VLM, integriert visuelles, akustisches und kontextuelles Verständnis, um Interaktionen zu interpretieren, Menschen zu erkennen, den Gesprächskontext zu behalten und angemessen zu reagieren. Seine physische Sicherheitsarchitektur bietet fünf Schutzebenen und überwacht die Aufgabenausführung, Bewegungsbahnen und Hardware-Einschränkungen, einschließlich Kollisionserkennung, Drehmomentbegrenzungen und Not-Aus-Schutz. Zu den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen gehören eine redundante Zweikanal-Kommunikation, eine unabhängige, ausfallsichere Gleichgewichtssteuerung und ein Fußgängerschutz-AEB.

Von der Interaktion zur autonomen Aufgabenausführung

IRON ist darauf ausgelegt, ihm zugewiesene Aufgaben mit größerer operativer Autonomie zu übernehmen. Zu seinen Fähigkeiten gehören autonome Navigation und Routenplanung, die Erstellung von Aufgabenlisten per Sprachbefehl oder über eine App, autonome Lade- und Rückkehrfunktionen, die Meldung von Störzuständen sowie die Selbstüberwachung seines Betriebszustands. Zusammen verbinden diese Funktionen Aufgabenplanung, -ausführung und -wartung und unterstützen so den Dauerbetrieb mit dem Ziel einer 24-Stunden-Verfügbarkeit.

Die anfängliche Einsatzstrategie von XPENG konzentriert sich auf kommerzielle Rollen mit definierten Aufgaben und Betriebsanforderungen. IRON soll im ersten Quartal 2027 mit der Einarbeitung als Verkaufsassistent in den XPENG-Filialen beginnen und dort Aufgaben wie Kundenempfang, Produktberatung und andere Dienstleistungen im Einzelhandel übernehmen. Durch Interaktionen und Serviceaufgaben in der Praxis will XPENG seine Fähigkeiten weiterentwickeln und validieren, bevor weitere Rollen hinzukommen.

Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind der Empfang an der Rezeption, Mitarbeiterschulungen im Einzelhandel, Bildungsprogramme, die Moderation von Livestreams, die Moderation von Veranstaltungen und die Führung durch Ausstellungen.

Aufbau der Daten- und Fertigungsinfrastruktur für die humanoide Robotik

XPENG weitet die im Automobilgeschäft entwickelte KI-Infrastruktur und die Fertigungskapazitäten auf die humanoide Robotik aus und deckt damit sowohl die Roboterentwicklung als auch die Produktion ab.

Die eigens errichtete "Robot Data Factory" erstreckt sich über 50.000 m² und deckt mehr als 250 Szenarien sowie 15 Aufgabenbereiche ab. Die Anlage unterstützt die Datenerfassung, das Training und die Validierung bei realen Aufgaben und nutzt dabei Datenverarbeitungs- und Auswertungswerkzeuge, die im Rahmen des Automobilgeschäfts von XPENG entwickelt wurden. Daten aus realen Roboteraufgaben helfen dabei, physische Interaktion, Manipulation und Ganzkörpersteuerung zu trainieren und zu validieren, wodurch die Entwicklung von KI-Modellen mit der tatsächlichen Roboterleistung verknüpft wird.

XPENG hat außerdem eine eigene automatisierte Produktionslinie für humanoide Roboter eingerichtet und wendet dabei seine Erfahrungen aus der Automobilfertigung auf die Roboter-Montage und Qualitätskontrolle an. Die Linie verfügt über mehr als 600 KI-gestützte holografische Qualitätskontrollpunkte sowie über 1.000 Tests in Fahrzeugqualität, die komplette Roboter und Schlüsselkomponenten abdecken, um die Konsistenz der Montage und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Bei voller Auslastung ist die automatisierte Produktionslinie so ausgelegt, dass alle 2,5 Minuten ein IRON fertiggestellt wird. Der Start der Serienproduktion der Hardware ist für Januar 2027 geplant.

Kommerzialisierung: Hardware, Software und ein offenes Robotik-Ökosystem

XPENG entwickelt ein Geschäftsmodell, das Hardware-Verkauf, Software-Abonnements und ein offenes Robotik-Ökosystem kombiniert:

Hardware-Verkauf: Kunden kaufen den humanoiden Roboter IRON für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Umgebungen.

Kunden kaufen den humanoiden Roboter IRON für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Software-Abonnements: Laufende Softwarefunktionen, Updates und Services ermöglichen es Kunden, die Funktionalität zu erweitern und die Roboter an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen.

Laufende Softwarefunktionen, Updates und Services ermöglichen es Kunden, die Funktionalität zu erweitern und die Roboter an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen. Offenes Robotik-Ökosystem: Entwickler und Geschäftspartner können Funktionspakete herunterladen, Funktionen anpassen, neue Fähigkeiten entwickeln und diese für den Einsatz in bestimmten Geschäftsszenarien validieren. Die Plattform zielt darauf ab, die Entwicklung zu vereinfachen, die Verallgemeinerung von Fähigkeiten über verschiedene Szenarien hinweg zu unterstützen und die Hürden für die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zu senken.





XPENG untersucht außerdem tokenbasierte Abonnements und szenariobasierte Dienste, die es Robotern ermöglichen, auch nach der Auslieferung weiterhin aufgabenspezifische Fähigkeiten zu erwerben, und die Möglichkeiten für einen kontinuierlichen Kundennutzen schaffen. Über den Einzelhandel hinaus erkundet XPENG Anwendungsmöglichkeiten in gewerblichen Dienstleistungen, im Bildungswesen, im industriellen Betrieb und in anderen spezialisierten Umgebungen.

Link zur Pressemappe: https://drive.google.com/drive/folders/1UAVsPV9fBEUxAi02iVr1Cc5FDwdbeA39

Über XPENG

XPENG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI, das sich darauf konzentriert, künstliche Intelligenz in die physische Welt zu bringen, um die Mobilität der Zukunft und das intelligente Leben neu zu gestalten. Durch eigene Forschung und Entwicklung hat XPENG eine Full-Stack-Architektur für die physische KI entwickelt, die Turing-KI-Chips, globale Grundmodelle sowie hochintegrierte Software- und Hardwareanwendungen umfasst. Diese einheitliche technologische Grundlage von XPENG bildet die Basis für ein umfangreiches Produktportfolio aus intelligenten Elektrofahrzeugen, Robotaxis und humanoiden Robotern und treibt den großflächigen Einsatz von physischer KI voran. XPENG hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: XPEV) sowie an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX: 9868) notiert. Mit globalen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Dienstleistungen treibt XPENG kontinuierliche technologische Innovationen voran und fördert ein offenes Ökosystem der physischen KI, um das Leben der Nutzer weltweit intelligenter, sicherer und besser zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/ .

Kontakt: pr@xiaopeng.com

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