Im Sommer 1962 färbte ein militärisches Experiment der USA den Nachthimmel über dem Pazifik minutenlang rot und grün. Mehr als sechs Jahrzehnte später liefert der Versuch wichtige Hinweise auf eine Schwachstelle moderner Infrastruktur. Eine einzige Kernwaffenexplosion in 500 Kilometern Höhe könnte heute binnen einer Woche fast sämtliche erdnahen Satelliten außer Betrieb setzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine auf Arxiv veröffentlichte Vorabstudie der ...

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