DJ XETRA-SCHLUSS/Deutliche Erholung schiebt DAX wieder klar über 25.000 Punkte

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag kräftig erholt. Der DAX verbesserte sich um 2,1 Prozent auf 25.216 Punkte und kletterte wieder deutlich über die Marke von 25.000 Prozent. Auslöser war eine massive Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel am Mittwoch. Im DAX gewannen Siemens Energy 4,0 Prozent und Infineon 3,6 Prozent. Daneben stiegen Suss Microtec um 4,0 Prozent und Aixtron um 2,0 Prozent. Insgesamt verlief der Handel aber aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA in ruhigen Bahnen. Am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt, weshalb sich einige US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Keinen Einfluss hatte die Entscheidung, wonach Pablo Hernández de Cos neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wird. Er wird die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde antreten, die im Februar ihr Amt niederlegt. EU-Vertreter einigten sich am Donnerstag darauf, Hernández de Cos den Staats- und Regierungschefs des Staatenbundes formell zur Ernennung vorzuschlagen. Das Europäische Parlament und der EZB-Rat müssen seine Kandidatur noch billigen. Der Euro zeigte sich wenig verändert bei 1,0968 Dollar.

Für leichte Entspannung sorgten Äußerungen der US-Regierung zu den geplanten neuen Zöllen. Diese sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, sondern diese ersetzen. Und sie sollen frühestens im Januar nach Ablauf einer Stellungnahmefrist für die betroffenen Branchen in Kraft treten.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Rüstungsaktien mit kräftigen Gewinnen. Rheinmetall standen im Fokus mit dem am Berichtstag beginnenden Kapitalmarkttag. Die RBC-Analysten erwarten, dass Rheinmetall diesen nutzen wird, um die Langfristziele bis 2030 neu auszurichten, auch mit leichtem Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Konsens. Rheinmetall gewannen 4,1 Prozent. Hensoldt erhöhten sich um 2,8 Prozent, TKMS um 2,6 Prozent und Renk um 4,0 Prozent.

Die Unicredit-Aktie stieg um 1,0 Prozent, während das Commerzbank-Papier 2,6 Prozent einbüßte. Die Italiener haben nun für die Übernahme der Commerzbank von Polen auch die letzte noch benötigte Genehmigung erhalten. Unicredit fordert nun die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-Chef Andrea Orcel werden.

Für die Aktien von Schaeffler ging es um 5,7 Prozent nach oben. Der Konzern hat 6,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Schaeffler India Limited bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von umgerechnet 34,63 Euro nimmt Schaeffler netto 314 Millionen Euro ein. Den Nettoerlös will das Unternehmen zur Reduzierung der Nettoverschuldung und zur Stärkung der Bilanz einsetzen.

Die Auto-Werte bauten ihre Gewinne aus. "Nach den schwierigen vergangenen Monaten scheint bei den Investoren die Überzeugung zu wachsen, dass ein Großteil der branchenspezifischen Risiken bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Mercedes-Benz gewannen 3,1 Prozent, BMW 4,5 Prozent und VW rückten um 4,6 Prozent vor.

Die Aktien von Energiekontor knickten dagegen um 7,2 Prozent ein. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft den Jahresabschluss 2025 und den Halbjahresbericht 2026 im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, wegen derer Energiekontor im Sommer den Ausblick für 2026 gesenkt hatte. "Die Einleitung der Prüfung bedeutet nicht, dass die Rechnungslegung der Gesellschaft fehlerhaft ist oder voraussichtlich eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt wird", teilte Energiekontor mit.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.216 +2,1 3,0 DAX-Future 25.298 +0,5 0,4 XDAX 25.257 +0,5 2,8 MDAX 29.264 +2,3 -4,3 TecDAX 3.836 +2,0 6,1 SDAX 17.241 +2,1 0,6 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 123,13 -31,0 *gerundet ===

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November 26, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

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