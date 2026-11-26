Franke und Bornberg hat die aktuelle Auflage seines Leistungspraxisratings in der BU vorgestellt. Demnach prägen laut Beobachtung der Experten technische Hilfsmittel die Entwicklung der Regulierung. Das hat positive Folgen für die Regulierungsdauer. Insgesamt fünf Anbieter können die Bestnote erreichen. Digitalisierung hat Einzug in die Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gehalten. Das hat für Kunden einen positiven Effekt, wie das Analysehaus Franke und Bornberg im Zuge ...

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