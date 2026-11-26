EQS-News: Julius Meinl 1862 GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Julius Meinl Kaffee stärkt internationales Wachstum mit Rekord-Akquisition



26.11.2026 / 18:25 CET/CEST

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Familienunternehmen baut internationale Präsenz weiter aus und verbindet österreichische Wurzeln mit einem globalen Kaffeegeschäft WIEN, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Das österreichische Kaffeeunternehmen Julius Meinl setzt einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung seines internationalen Geschäfts: Mit der Übernahme der Unternehmen von Daroma und Neronobile in Italien tätigt Julius Meinl die größte Akquisition seiner Geschichte. Damit treibt das Unternehmen seine internationale Expansion weiter voran und stärkt seine Position als österreichisches Familienunternehmen mit globalem Kaffeegeschäft. "Wir zeigen, welches Potenzial darin liegt, ein Unternehmen aus Österreich heraus international zu entwickeln. Unsere Wiener Herkunft ist Teil unserer Identität, gleichzeitig denken und handeln wir international. Als Familienunternehmen können wir unternehmerische Chancen nutzen, in unser Geschäft investieren und unsere Entwicklung aktiv gestalten. Die größte Akquisition unserer Geschichte ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung von Julius Meinl", betont Marcel Löffler, CEO der Julius Meinl Coffee Group. Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte Mit der Übernahme der Unternehmen von Daroma und Neronobile erweitert Julius Meinl sein italienisches Geschäft deutlich. Daroma ist ein etablierter italienischer Kaffeeröster mit Fokus auf HoReCa. Neronobile ist auf Kaffeekapseln spezialisiert. Die Transaktion umfasst Vermögenswerte, Kunden, Mitarbeiter und die geschäftlichen Aktivitäten der Verkäufer. Julius Meinl betreibt die Unternehmen der Verkäufer bereits seit 2025 im Rahmen von Pachtverträgen. Dabei wurden auch die Prozesse an die Qualitätsstandards von Julius Meinl angepasst und die Beschaffung des Rohkaffees auf 100 Prozent Responsibly Selected Coffee umgestellt. (RSCI bedeutet, dass der bezogene Rohkaffee aus Nachhaltigkeitssystemen stammt, die von der Global Coffee Platform (GCP) als mit ihrem Coffee Sustainability Reference Code im Einklang stehend anerkannt werden.) Mit dem Abschluss der Transaktion ist das Eigentum an den übernommenen Unternehmen auf Julius Meinl übergegangen. Die Akquisition bringt rund 32 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz, das entspricht knapp 10 Prozent des Umsatzes der Gruppe. Zudem kommen rund 1.500 Tonnen jährliches Kaffeevolumen hinzu. DC Advisory war als Finanzberater für Julius Meinl tätig, Freshfields als Rechtsberater, PwC im Bereich Financial und Tax Due Diligence und Guidi Sassi & Associati als Berater. Stärkere Position in einem wichtigen Kaffeemarkt Italien zählt zu den bedeutendsten Kaffeemärkten Europas und ist ein wichtiger Markt für Julius Meinl. Durch die Übernahme stärkt das Unternehmen seine Position im italienischen HoReCa-Geschäft und erreicht künftig eine Position unter den Top 5 der HoReCa-Kaffeeanbieter in Italien. Für Julius Meinl bedeutet die Akquisition eine breitere Kundenbasis, zusätzliche operative Fähigkeiten und eine stärkere Präsenz im italienischen Markt. Damit baut das Wiener Familienunternehmen sein internationales Geschäft weiter aus und stärkt gleichzeitig die Basis für die weitere Entwicklung des Kaffeeunternehmens Julius Meinl. Wachstum mit Wiener Wurzeln Was 1862 in Wien als Gewürzgeschäft begann und mit Julius Meinl I. den Grundstein für fertig gerösteten Kaffee legte, ist heute ein internationales Kaffeeunternehmen mit Präsenz in 70 Ländern und rund 1.200 Mitarbeitenden weltweit. Im Jahr 2025 erzielte die Julius Meinl Coffee Group einen Umsatz von 351 Millionen Euro. Als Familienunternehmen in fünfter Generation ist Julius Meinl Marktführer im österreichischen HoReCa-Kaffeegeschäft und verbindet seine starke Position im Heimatmarkt mit einer internationalen Präsenz. Was in Wien begann, wird heute in die Welt getragen. Die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. ÜBER JULIUS MEINL Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien sowie eine der traditionsreichsten Kaffeehausmarken der Welt. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft. Pressekontakt: Jaqueline Sieberer

Corporate Communications & Press Spokesperson

Julius Meinl 1862 GmbH

Email: jaqueline.sieberer@meinl.group www.juliusmeinl.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/julius-meinl-kaffee-starkt-internationales-wachstum-mit-rekord-akquisition-302951334.html



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