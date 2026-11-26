Vaduz (ots) -Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) hat im Rahmen einer Delegationsreise nach Bern am Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. November 2026, ihre Positionen mit den Schweizer Bundesräten Ignazio Cassis und Albert Rösti besprochen. Für Liechtenstein nahmen Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungssekretär Michael Hasler an den Gesprächen teil. Im Zentrum standen Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Verkehr, Energie und europäische Vernetzung.Die Reise begann am Abend des 25. November 2026 mit einem Empfang in der Liechtensteinischen Botschaft in Bern. Auf Einladung von Botschafterin Doris Frick kamen die Vertreterinnen und Vertreter der IBK-Mitgliedsländer mit Diplomatinnen und Diplomaten aus Deutschland, Österreich sowie der Europäischen Union zusammen. Der Anlass bot Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen in der Bodenseeregion.Im Rahmen der Gespräche mit den Bundesräten Ignazio Cassis und Albert Rösti übergab die IBK ein gemeinsames Positionspapier zu Verkehr und Energie. Darin setzt sie sich unter anderem für den Abbau von Hindernissen im grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr, die Weiterentwicklung der Elektromobilität sowie eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich ein. Ziel ist es, die Bodenseeregion als Modellregion für nachhaltige Mobilität und vernetzte Energiesysteme zu stärken.Bei den Gesprächen stellte Regierungschefin Brigitte Haas den internationalen Bodenseeraum als Lebensraum von europäischer Bedeutung vor. Die Region verbindet vier Staaten und rund 4,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in einem gemeinsamen Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensraum. "Die Internationale Bodensee-Konferenz verbindet seit über fünf Jahrzehnten vier Staaten in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Der Bodenseeraum ist heute ein bedeutender Wirtschafts-, Innovations- und Lebensraum in Europa und zeigt, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgreich funktioniert", so die Regierungschefin.Regierungssekretär Michael Hasler unterstrich die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit: "Für Liechtenstein ist eine gute Nachbarschaft äusserst wichtig. Die Internationale Bodensee-Konferenz bietet seit Jahrzehnten eine bewährte Plattform, um gemeinsame Herausforderungen grenzüberschreitend anzugehen und Lösungen für die Menschen in der Bodenseeregion zu entwickeln."Mit der Reise nach Bern setzte die IBK ihre Reihe von Hauptstadtbesuchen fort, die sie 2023 und 2025 nach Brüssel sowie 2024 nach Berlin führte. Ziel dieser Treffen ist es, die Anliegen der Bodenseeregion auf nationaler Ebene einzubringen und den Austausch zwischen den Mitgliedern der IBK und den jeweiligen Regierungen zu stärken.Pressekontakt:Stabsstelle RegierungssekretärMichael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 06Michael.Hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943870