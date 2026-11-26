Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. November 2026, hat die Regierung Clarissa Rhomberg, Volkmar Ritter und Maximilian Rüdisser für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2030 neu in den Universitätsrat bestellt. Isabelle Oehri wurde für dieselbe Amtsperiode als Mitglied des Universitätsrates wiederbestellt. Aus dem Gremium scheidet Verena Konrad aus.Dem Universitätsrat gehören künftig sieben Personen an. Neben den neu- beziehungsweise wiederbestellten Mitgliedern sind dies der Vorsitzende Lothar Ritter sowie Hans-Werner Gassner und Rudolf Minsch.Mit der Wiederbestellung von Isabelle Oehri sowie der Neubestellung von Clarissa Rhomberg, Volkmar Ritter und Maximilian Rüdisser wird der Universitätsrat gezielt ergänzt. Die bestellten Personen erweitern und stärken die bereits vorhandenen Kompetenzen und gewährleisten eine breite Abdeckung der in der Ausschreibung definierten Fachbereiche. Gleichzeitig wird auf eine ausgewogene Zusammensetzung des Universitätsrates hinsichtlich fachlicher Expertise, Geschlecht und Alter geachtet.Die Regierung dankt den neu- beziehungsweise wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Universitätsrat mitzuwirken, und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Verena Konrad dankt sie für ihr Engagement und ihre wertvolle Mitarbeit im Universitätsrat und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94michael.ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943869