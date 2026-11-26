Der Ölpreis legt den dritten Handelstag in Folge zu: Die Brent-Futures (OIL) steigen heute um rund 1 - auf 91 USD je Barrel. Bereits am Mittwoch hatte die Sorte Brent zugelegt. Schwung bekam die Erholung durch Berichte über Angriffe auf saudische Ölanlagen und über Tankerexplosionen in der Straße von Hormus. Bis vor Kurzem drehte sich die Diskussion am Ölmarkt vor allem um ein mögliches Überangebot im Jahr 2027. Nun preisen Marktteilnehmer wieder das Risiko ein, dass Rohöllieferungen aus dem Persischen Golf gestört werden. Für die Preisbildung in den kommenden Wochen dürften neben der Lage in Nahost vor allem die OPEC+-Entscheidung am 29. November und die Lagerdaten aus den USA wichtig sein.

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