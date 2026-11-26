Der Nickelpreis an der London Metal Exchange (LME) steigt den zweiten Handelstag in Folge, bleibt aber trotz wachsender Nachfrage aus Industrie und Elektroautobranche unter Druck. Am 25. November notierte der Dreimonatskontrakt bei rund 15.200 USD je Tonne, die Lagerbestände der LME lagen bei knapp 276.000 Tonnen. Die größte Belastung ist weiterhin die rasch steigende Produktion in Indonesien. Sie erhöht das weltweite Angebot schneller, als der Verbrauch wächst. Ob die geplanten Förderbeschränkungen Indonesiens tatsächlich greifen, könnte daher 2027 zu den wichtigsten Faktoren für die Nickel Prognose werden. Daneben spielen die Lagerbestände, die Nachfrage aus der chinesischen Edelstahlindustrie und der Trend zu nickelfreien Batterien eine zentrale Rolle.

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