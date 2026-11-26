CHICAGO, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Anmeldung für die ASC Student Supercomputer Challenge 2027 (ASC27) ist seit dem 19. November 2026 möglich! Das ASC27-Komitee lädt Studierende von Universitäten aus aller Welt ein, ein Team zu bilden, ihre Supercomputing-Kenntnisse unter Beweis zu stellen und sich mit Gleichgesinnten zu messen, die ihre Leidenschaft für wissenschaftliches Computing teilen. Bereiten Sie Ihr Team auf die ASC27 vor und melden Sie sich bis zum 10. Januar 2027 über die offizielle ASC-Website an. ( https://www.asc-events.net/StudentChallenge/index.html )

ASC27 hielt während SC26 eine erste Informationsveranstaltung ab.

Wettbewerbsplan und -ablauf

Der diesjährige Wettbewerb findet im bekannten Zwei-Runden-Format statt. Die Teams melden sich zunächst an und stellen anschließend ihre Supercomputing-Fähigkeiten in der Vorrunde unter Beweis. Die qualifizierten Teams ziehen in das Finale vor Ort ein, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden aus aller Welt gegeneinander antreten werden.

Anmeldung: 19. November 2026 - 10. Januar 2027

Hochschulen und Universitäten weltweit sind herzlich eingeladen, bei der ASC27 mitzumachen! Jede Einrichtung kann mehrere Teams anmelden, wobei jedes Team aus fünf Bachelor-Studierenden und einem betreuenden Dozenten bestehen muss. Stellen Sie ein Team zusammen, laden Sie einen betreuenden Dozenten ein und melden Sie Ihr Team bis zum 10. Januar 2027 auf der ASC27-Website an.

Vorrunde: 11. Januar - 28. Februar 2027

Stellen Sie sich den ersten ASC27-Herausforderungen direkt auf Ihrem eigenen Campus! Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um eine Reihe von Aufgaben zur Anwendungsoptimierung zu lösen, und reichen Sie anschließend schriftliche technische Vorschläge ein, in denen Sie Ihren Ansatz gemäß den Wettbewerbsanforderungen erläutern. Experten des ASC27-Komitees werden die Arbeiten der einzelnen Teams nach ihren fachlichen Qualitäten bewerten und durch Abstimmung die Finalisten auswählen. Das Komitee wird Ihrem Team umgehend mitteilen, ob es sich für das Finale vor Ort qualifiziert hat.

Finale vor Ort: 15.-19. Mai 2027

Mit dem errungenen Platz im ASC27-Finale wird Ihr Team an fünf Tagen voller praktischer Supercomputing-Aufgaben gegen 25 Studierenden-Teams aus aller Welt antreten! Ihr Team wird einen eigenen kleinen Supercomputing-Cluster entwerfen und montieren, Benchmark-Tests durchführen und Anwendungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) sowie High-Performance Computing (HPC) optimieren. Außerdem werden Sie Ihre Arbeit auf Englisch vor einer Jury aus international anerkannten Experten unter dem Vorsitz des angesehenen Professors der University of Tennessee, Dr. Jack Dongarra, Turing-Preisträger und Mitbegründer der TOP500, präsentieren und verteidigen. Dies ist Ihre Gelegenheit, zu erläutern, wie die Designentscheidungen und Optimierungsstrategien Ihres Teams Ihre Ergebnisse beeinflusst haben.

Die Finalisten kämpfen um den Titel Champion und den Silberpreis. Zu den weiteren Auszeichnungen zählen der Group Competition Award, e-Prize, Highest LINPACK, Best Presentation Team Award sowie weitere Ehrungen.

Zeitplan für den ASC27-Wettbewerb

ANMELDUNG 19. November 2026 - 10. Januar 2027 VORRUNDE 11. Januar - 28. Februar 2027 FINALE 15. bis 19. Mai 2027



Über ASC

Die ASC Student Supercomputer Challenge dient als internationale Plattform für den fachlichen Austausch und die Förderung der nächsten Generation von Supercomputing-Talenten und wird dabei von führenden Experten und Institutionen aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten umfassend unterstützt. Durch ein rigoroses, praxisorientiertes Wettbewerbsformat zielt ASC darauf ab, akademische Exzellenz und praktische Kompetenzen in der Entwicklung und Forschung von Supercomputing-Anwendungen zu fördern und High-Performance Computing als Katalysator für wissenschaftliche Entdeckungen, technologischen Fortschritt und industrielle Innovationen zu etablieren. Die ASC Student Supercomputer Challenge, die nun bereits zum 14. Mal stattfindet, hat Zehntausende von Studierenden aus sechs Kontinenten begeistert und sich als weltweit größter Supercomputing-Wettbewerb für Studierende etabliert.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Melden Sie sich an unter:

https://www.asc-events.net/StudentChallenge/ASC27/Register.php

Kontakte

Medienkontakt: media@asc-events.org