DOW JONES--Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Adidas AG bestätigt. Auch das kurzfristige Emittentenrating wurde mit "Prime-2" bekräftigt, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick sei von "stabil" auf "positiv" angehoben worden. Die Ratingmaßnahme spiegelt laut Moody's die anhaltende Verbesserung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens bis September 2026 wider.

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