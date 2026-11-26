Die Bundesregierung sollte ihre Haushaltsberatungen gelegentlich unterbrechen und einen Blick in den Wirtschaftsteil der Zeitungen werfen. Dort lässt sich inzwischen täglich nachlesen, wie die Bundesrepublik jene Arbeitsplätze verliert, aus deren Erträgen Berlin seine immer maßloseren Ausgabenprogramme zu finanzieren gedenkt. Am Donnerstag erreichte die Öffentlichkeit eine weitere Nachricht, die auch im Bundesfinanzministerium einige unangenehme Fragen aufwerfen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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