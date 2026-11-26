Berlin (ots) -Jubel, Freudentränen und Applaus bei der Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises 2026: Die Kita in der LOUISE aus Dresden, Sachsen, ist "Kita des Jahres 2026". Zum "Lokalen Bündnis für frühe Bildung des Jahres 2026" kürte die Jury den Pakt für Pirmasens aus Rheinland-Pfalz. Beide erhielten dafür ein Preisgeld von 25.000 Euro. Den zweiten Platz und ein Preisgeld von jeweils 15.000 Euro erhielten das Evangelische Reggio-Kinderhaus aus Günzburg in Bayern sowie die Initiative Kinder-Bewegungsstadt aus Osnabrück in Niedersachsen. Jeweils 10.000 Euro gingen an die AWO Kita Naseweis aus Oelsnitz/Erzgebirge in Sachsen und den Begegnungsraum Rudolstadt aus Thüringen, die beide einen dritten Platz belegten. Alle anderen Finalisten erhielten für ihre gute Praxis einen Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 Euro.Der Publikumspreis (ELTERN-Sonderpreis) ging an die Kita Kleyerstraße aus Frankfurt am Main in Hessen. Über den Zusatzpreis "Attraktivität der Arbeit", gefördert mit jeweils 2.000 Euro durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), freuten sich die AWO Kita Naseweis aus Oelsnitz/Erzgebirge in Sachsen und das Bündnis "Neu im Leben" aus Bonn in Nordrhein-Westfalen.Bereits zum neunten Mal vergeben das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam mit weiteren Partnern den Deutschen Kita-Preis. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 110.000 Euro dotiert.Bundesfamilienministerin Karin Prien sagte in ihrer Begrüßungsrede: "Ich gratuliere von Herzen den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises 2026! Die ausgezeichneten Bündnisse und Kitas zeigen kindorientiert, wie gute frühkindliche Bildung geht. Sie ist der Schlüssel zu mehr Chancengerechtigkeit in unserem Land. Denn genau hier muss Deutschland besser werden: Bildungswege müssen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft offenstehen. Kitas sind der Ort, an dem wir dieses Versprechen einlösen. Mit dem Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz investieren wir gezielt in bundesweite Kita-Qualität, damit jedes Kind sein volles Potenzial entfalten kann."Anne Rolvering, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ergänzte: "Qualitativ hochwertige frühe Bildung schafft Chancengerechtigkeit. Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte, verlässliche Rahmenbedingungen und starke Netzwerke vor Ort. Die diesjährigen Finalisten und Preisträger machen Mut, inspirieren mit ihrer guten Arbeit und zeigen Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Ihr Engagement verdeutlicht, was möglich ist, wenn jedes Kind die Unterstützung erhält, die es braucht - oder sogar darüber hinaus."Durch den Abend führte auch in diesem Jahr Moderatorin und Botschafterin der DKJS Barbara Schöneberger.Ein Haus für Kinder, Jugendliche und Familien - So überzeugte die Kita die JuryDie Dresdner Kita in der LOUISE ist ein herausragender Bildungsort, an dem Familien über viele Jahre begleitet werden. Hier sind Familienbildung, Kindertagespflege, Kita und Jugendarbeit unter einem Dach vereint. Das schafft einen guten Zugang zu früher Förderung und ebnet von Anfang Vertrauen bei Kindern und Familien. Dieses Team hat die Stärken der Kinder im Blick. Durch die gelungene Verbindung von Early-Excellence-Ansatz und offener Arbeit gestalten die Kinder hier ihren Alltag mit. Das Team beobachtet systematisch und macht aus Kinderideen Realität - vom Pokémon-Turnier bis zur Skater-Gruppe. Im Flur hängen Bilderrahmen mit Entwicklungsmomenten, die die Kinder selbst ausgewählt haben. Besonders hervorzuheben ist die enge Kooperation der Kita mit Tagespflege, Grundschule und Hort. Die Kita-Kinder lernen frühzeitig Schulen, Unterricht und zukünftige Bezugspersonen kennen. Gemeinsames Handeln gibt Kindern Sicherheit - eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. Auch über die Kita hinaus setzt sich das Team für Familien ein: Über die offene Kinder- und Jugendarbeit und den LOUISE-Beirat bringt sie Anliegen in politische Gremien ein.Neben Trophäe und 25.000 Euro Preisgeld erwartet die Kinder der erstplatzierten Kita des Jahres eine besondere Überraschung: Im nächsten Jahr kommt der KiKA zu Besuch in ihre Einrichtung und feiert mit ihnen einen KiKANiNCHEN-Tag.Eine ganze Stadt im Einsatz für ihre Kinder - Das lobte die Jury am Pakt für PirmasensBeispielhaft sorgt das Bündnis dafür, dass die knappen Kassen der Kommune nicht auf Kosten der Kinder gehen. Mit viel Rückenwind von Verwaltung und Politik mobilisiert es die gesamte Stadtgesellschaft, um die Bildungs- und Teilhabechancen junger Menschen zu verbessern. Alle, die sich engagieren wollen, machen mit und übernehmen Verantwortung - ob ehrenamtlich, mit Spenden oder mit eigenen Ideen. Das Bündnis sorgt dafür, dass aus guten Ideen Wirklichkeit wird. Die Jury lobt, wie konsequent das Bündnis dabei Bildungs- mit Sozialpolitik verbindet: Niedrigschwellige Angebote eröffnen allen Kindern Chancen, teilzuhaben und ihre Stärken zu entdecken. Die Angebote sind vielfältig. Was sie eint: Sie orientieren sich an den Lebenswelten und Interessen der Kinder. Erfahrungen aus der Praxis fließen direkt in alltagsnahe, pragmatische Unterstützung ein. Damit kein Kind ohne gesundes Frühstück in den Tag startet, wurde etwa ein Frühstücksangebot in den Kitas organisiert und finanziert. Vom gewonnenen Wissen profitieren auch andere Einrichtungen und passen es für sich an.Bewerbungsstart des Deutschen Kita-Preis 2027Die Bewerbungsphase des 10. Deutschen Kita-Preises startet am 12. Januar 2027. Im Jubiläumsjahr können sich Kitas und lokale Bündnisse erneut um die Auszeichnung bewerben. Weitere Informationen unter www.deutscher-kita-preis.de.Pressekontakt:Viktoria SiegelProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbHTel.: 030 25 76 76 892E-Mail: viktoria.siegel@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/6398822