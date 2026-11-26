RIAD (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien bei der Attacke in Dschasan im Südwesten des Landes durch das "feindliche Flugobjekt" verletzt worden, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit. Angaben zu Schäden oder zum Angreifer machte das Ministerium zunächst nicht. Bei dem Getöteten handelt es sich Berichten zufolge um einen Arbeiter aus Nepal.

Laut saudischer Nachrichtenagentur Spa wurde ein durch den Angriff ausgelöster Brand unter Kontrolle gebracht. Einige Arbeiten in der Raffinerie seien vorübergehend ausgesetzt worden.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift seit Monaten vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörper wieder Ziele im benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Ölinfrastruktur getroffen, es gab bei den Angriffen auch Tote und Verletzte.

Saudi-Arabien kämpft gemeinsam mit der international anerkannten Regierung im Jemen seit Jahren gegen die Huthi-Miliz. Diese hatte den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. 2022 trat in dem Konflikt eine Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings weiterhin./hme/DP/mis