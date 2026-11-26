An der Börse heute herrscht an der Wall Street Feiertagsruhe: Wegen Thanksgiving bleiben die US-Börsen am Donnerstag geschlossen. Die US-Aktienfutures bauen ihre Erholung dennoch aus, nachdem sich die Indizes am Mittwoch im Handelsverlauf deutlich von ihren Tiefs gelöst hatten. Der S&P 500 machte einen Großteil seines zwischenzeitlichen Minus von 3,2 - wieder wett. Belastend wirken weiterhin die hartnäckige Inflation und das starke Wachstum in den USA, die das Risiko weiterer Zinserhöhungen durch die Fed erhöhen. Bei den Rohstoffen steigt der Ölpreis der Sorte Brent den dritten Tag in Folge, weil die Spannungen im Nahen Osten zunehmen. Nickel erholt sich leicht, bleibt aber wegen des Überangebots unter Druck. Am verkürzten Freitagshandel dürfte sich zeigen, wie Anleger die jüngsten Entwicklungen bewerten.

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