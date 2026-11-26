Das Organisationskomitee des 21. Arxan Eis- und Schneefestivals

HINGGAN LEAGUE, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 21. Arxan Eis- und Schneefestival sowie die Kampagne des Jahres 2027 zur Förderung des Eis- und Schneetourismus im Ausland unter dem Motto "Nihao! China" wurden am 25. November in Arxan in der Autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas eröffnet. Unter dem Motto "Nihao! China · Let the World Discover Arxan" zielt das Festival darauf ab, den kulturellen und touristischen Austausch zwischen China und anderen Ländern zu fördern, einem internationalen Publikum die Attraktivität des chinesischen Eis- und Schneetourismus näherzubringen und natürliche Ressourcen in eine treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum zu verwandeln.

Das Festival wurde gemeinsam vom Chinesischen Zentrum für internationalen Kulturaustausch und Tourismusförderung, dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Innere Mongolei, dem Komitee der Kommunistischen Partei Chinas der Liga Hinggan sowie der Verwaltungsbehörde der Liga Hinggan organisiert. Menschen aus aller Welt kamen zu dem Festival in Arxan zusammen, darunter Vertreter der Reisebranche und Delegierte von Verbänden der Eis- und Schneebranche aus Malaysia, Südkorea, der Mongolei, Usbekistan, Indonesien, Thailand, Singapur und Australien sowie Vertreter der Reisebranche und kultureller Einrichtungen aus Hongkong und Macao, Social-Media-Influencer aus dem Ausland, Vertreter von Online-Reisebüros und Journalisten verschiedener Medien. Arxan verfügt über vielfältige natürliche Ressourcen, darunter Eis und Schnee, heiße Quellen, Vulkane, Wälder und Grenzlandschaften. Es handelt sich um einen Tourismusort von nationaler Bedeutung, der als "Heimat der heißen Quellen in China" bekannt ist. Die Stadt dient als Wintertrainingsstützpunkt für Chinas Nationalmannschaften und ist zudem als "Wiege der Olympiasieger" bekannt. Olympiasieger wie Han Xiaopeng, Xu Mengtao und Qi Guangpu haben hier trainiert und ihre sportliche Karriere vorangetrieben.

Bei der Eröffnungsfeier unterbreiteten Experten und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen und Branchen, wie etwa Kulturtourismus, Marketing und Kommunikation sowie Unternehmensinnovation, fundierte Vorschläge zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung des Eis- und Schneetourismus in Arxan. Der Werbefilm "Nihao, World! This Is Arxan" feierte seine weltweite Premiere und stellte Arxan einem internationalen Publikum vor. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde zudem ein "Arxan-Botschafter für Eis- und Schneetourismus" ernannt. Xu Mengtao, zweifache Olympiasiegerin im Freestyle-Ski-Aerials der Frauen, wurde in diese Funktion berufen. Xu begann im Alter von 13 Jahren in Arxan mit dem Training, wo sie ihre Ambitionen im Wintersport verfolgte und schließlich alle wichtigen Titel in ihrer Disziplin gewann. Als Botschafterin wird sie dem Publikum im In- und Ausland Geschichten über den Eis- und Schneetourismus in Arxan vermitteln und dazu beitragen, die Stadt zu einer international bekannten Marke für Eis- und Schneetourismus zu entwickeln.

Das Festival bietet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Die Gäste können sich auf die immersive Aufführung Ode an Eis und Schnee: Harmonie aller Dinge freuen und Sehenswürdigkeiten wie das Taikang-Kunstzentrum, das Chinesische Thermalquellenmuseum, den Unfrozen River und den Shitang-Wald besuchen, um die Wald-, Vulkan- und Thermalquellenlandschaften von Arxan zu erleben. Außerdem werden sie an der Eröffnungsfeier des 3. Arxan Eis- und Schnee-Nadam-Volksfests und des Winter-Spaß-Karnevals unter dem Motto "Wälder & Schneefelder · Trendiger Spaß in Halun", an einem Eis- und Schnee-Poetry-Slam sowie an weiteren Aktivitäten teilnehmen. Gleichzeitig findet ein Matchmaking- und Geschäftstreffen für Vertreter der Reisebranche aus dem In- und Ausland statt, um die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern, die Vernetzung zwischen den nationalen und internationalen Tourismusmärkten zu stärken und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften zu fördern.

Das diesjährige Festival nutzt die Chancen für die Eis- und Schneebranche in der Zeit nach den Olympischen Winterspielen und bietet 12 thematische Aktivitäten, 10 Wintertourismusangebote und sechs Premium-Reiserouten. Mit Schnee als Visitenkarte und heißen Quellen als Einladung heißt Arxan Besucherinnen und Besucher aus aller Welt willkommen, um den Charme des Winters zu erleben. Das Festival soll das Markenimage der Stadt "Ice & Snow in the Greater Khingan Mountains · Fairy-Tale Arxan" ("Eis und Schnee im Großen Khingan-Gebirge · Märchenhaftes Arxan") weiter stärken, ihren internationalen Bekanntheitsgrad steigern und Arxan als internationales Reiseziel für den Eis- und Schneetourismus etablieren.

Herr Hao, Tel: 86-10-63074558