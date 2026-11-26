The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2026



ISIN Name

AU000000IPD8 IMPEDIMED LTD

CA46136U1030 INVESQUE INC.

CA72942L4001 PLURILOCK SECURITY INC.

DE000A41YE64 COMMERZBANK AG Z. VERK.

NL0010558797 OCI N.V. EO 0,02

US82935V4068 SINGULARITY F.TECH.NEW ON





© 2026 Xetra Newsboard