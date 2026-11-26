Die USA genehmigen SpaceX ein gigantisches Weltraumprojekt. Bis zu 1 Millionen Satelliten sollen künftig als orbitales Rechenzentrum arbeiten und die explodierende Nachfrage nach KI-Rechenleistung bedienen. Das dürfte SpaceX einen enormen Boost an der Börse geben. Wie positiv der Markt auf diese Nachricht bei der morgigen Börseneröffnung wohl reagiert? Warum SpaceX jetzt nach den KI-Sternen greift Eine historische Entscheidung aus Washington, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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