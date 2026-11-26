BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit um den neuen mehrjährigen EU-Haushalt droht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit erheblichen Verzögerungen, sollte bis Jahresende kein Kompromiss gefunden werden. "Nach dem 31. Dezember werde ich politisch und demokratisch nicht mehr in der Lage sein, die Haushaltsverhandlungen wieder aufzunehmen und zu einem Abschluss zu bringen", sagte Macron am Rande des Haushalt-Sondertreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Es sei dann zeitlich zu nahe an den französischen Präsidentschaftswahlen. Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ist für April angesetzt.

Zwar könnten im ersten Halbjahr technische Gespräche zum neuen billionenschweren Etat stattfinden - doch "die formellen Verhandlungen werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 wieder aufgenommen - dann natürlich unter deutlich größerem Druck". Es bestehe dann das Risiko, dass zum 1. Januar 2028 noch kein vollständig beschlossener Haushalt vorliege. "Ich glaube daher nicht, dass dies die für Europa vorzugswürdige Lösung wäre."

Die Staats- und Regierungschef ringen derzeit um einen gemeinsamen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Generell ist das gemeinsame Ziel, bis Jahresende eine Einigung zu finden, allerdings liegen die Positionen noch sehr weit auseinander. Die Wahl in Frankreich könnte nach derzeitigen Umfragen die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen gewinnen, was eine Einigung wohl nochmals erschweren würde./rdz/DP/mis