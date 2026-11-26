Vaduz (ots) -Mit einem Festakt im SAL in Schaan würdigte das Fürstentum Liechtenstein am Donnerstag, 26. November 2026, das 15-Jahr-Jubiläum seiner Teilnahme am Schengen-Raum. Liechtenstein ist seit dem 19. Dezember 2011 vollständig assoziiertes Schengen- und Dublin-Mitglied. Das Land blickte am öffentlichen Festakt gemeinsam mit Innenminister Hubert Büchel, EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, Bürgermeister der luxemburgischen Gemeinde Schengen, Michel Gloden, Bundesrat Beat Jans, der Bevölkerung sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft auf diesen Meilenstein zurück.Rund 150 Gäste folgten der Einladung der Regierung und erlebten ein vielseitiges Programm. Im Zentrum standen der Rückblick auf die Anfänge des Schengen-Abkommens, eine kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Bedeutung des Abkommens für Liechtenstein und einen Ausblick auf die Zukunft.Regierungsrat und Innenminister Hubert Büchel eröffnete die Veranstaltung. In seiner Rede blickte er auf die Geschichte des Schengen-Abkommens zurück und ging auf dessen Bedeutung für Europa ein: "Was einst als mutige Vision begann, ist zu einer konkreten Lebensrealität für Millionen Europäerinnen und Europäer geworden." Für Liechtenstein sei das Abkommen von unschätzbarem Wert: "Schengen verbindet Freiheit und Sicherheit, nationale Verantwortung und internationale Zusammenarbeit sowie staatliche Souveränität und gegenseitiges Vertrauen."Beim anschliessenden Apéro im Foyer bot sich den Gästen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Mit dem gelungenen Festakt würdigte Liechtenstein die Wahrung einer der wichtigsten Errungenschaften Europas: eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.Hinweis: Bilder stehen zum Download unter www.regierung.li/medienportal zur VerfügungPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83Stephan.Jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943872