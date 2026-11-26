Whatsapp will es Nutzer:innen ermöglichen, in anderen Ländern E-Sim-Karten zu kaufen und zu installieren. Damit soll die Kommunikation über die Messenger-App im Ausland auch ohne WLAN-Verbindung, Roaming oder lokale Sim-Karte funktionieren. Nachdem Hinweise auf eine E-Sim-Funktion für Whatsapp aufgetaucht waren, hat das Unternehmen den Dienst jetzt offiziell angekündigt. Demnach soll es künftig möglich sein, über die Messenger-App E-Sim-Karten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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